URA.RU вошло в топ-3 по цитируемости в соцсетях

Для «URA.RU» октябрь 2021 года оказался успешным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство URA.RU вышло в тройку лидеров по цитируемости СМИ в соцмедиа по итогам октября 2021 года. Впереди только РИА «Новости» и ТАСС, приводит свежие данные сайт «Медиалогия».

Согласно исследованию, на URA.RU сделали ссылку более 113 тысяч 491 раз. У лидера этого рейтинга — федерального агентства РИА «Новости» 1,2 млн ссылок, у ТАСС — чуть более 517 тысяч.

В медиарейтинги вошли федеральные СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии», который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ, количество лайков и репостов материалов в соцсетях.

Самыми цитируемыми постами URA.RU за октябрь стала новость о ежедневной статистике по заболеваемости COVID за 27 октября, повышение пенсионных выплат в Москве в два раза выше МРОТ. Помимо этого, в топ материалов попала новость о возможности введения талонов на еду из-за роста цен и о планах Минздрава по вакцинации детей.

В 2019 году URA.RU оказалось в тройке самых цитируемых информационных агентств в социальных сетях. В течение всего года мы стабильно находились в топ-3, а в январе 2019 года стали вторыми по цитируемости в соцсетях, уступив лидерство лишь РИА «Новости». Наше агентство не впервые показывает высокую цитируемость в социальных медиа — в 2018 году URA.RU также входило в первую тройку российских СМИ по данному показателю.