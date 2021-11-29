Противники QR-кодов требуют к ответу главу свердловской КПРФ

Депутат пообещал выступить от имени граждан на заседании Свердловского заксобрания 7 декабря Фото: URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Противники QR-кодов 30 ноября собрались у здания заксобрания Свердловской области. Это произошло перед заседанием комитета по социальной политике, на котором планируется обсуждение внесения изменений в закон о QR-кодах. Свердловчане потребовали к ответу депутата от КПРФ Александра Ивачева, который ранее обещал, что его фракция будет голосовать против, передает корреспондент URA.RU с места.

«Екатеринбуржцы сначала стояли у здания заксобрания, но после несколько человек решили зайти в здание. Здесь они ждали Ивачева, который, по их словам, обещал им вернуть документы и ответить на вопросы», — рассказывает корреспондент с места.

«Мы приняли обращения граждан, всего их 25. Все контактные данные зафиксировали. Будем выступать 7 декабря и приложим все эти обращения», — передает корреспондент URA.RU со слов Александра Ивачева.

Ранее противники QR-кодов выходили на пикет последний раз 28 ноября. На митинге лидер Свердловского облкома КПРФ заявил, что поддерживает протестующих. Кроме коммунистов на собрании присутствовали дед-пикет, журналист Иннокентий Шеремет и неравнодушные жители города. На митинге собирали подписи к главному санврачу области Дмитрию Козловских, водили хороводы и обменивались мнениями о введении QR-кодов.