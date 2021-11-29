Свердловские противники QR-кодов не могут попасть в туалет в ТЦ

Горожанку не пустили в торговый центр с ребенком из-за отсутствия у женщины QR-кода Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловчане пожаловались депутату от «Единой России» на то, что их не пускают в туалет одного из торговых центров. Противники QR-кодов 30 ноября собрались у здания заксобрания Свердловской области. Это произошло перед заседанием комитета по социальной политике, на котором планируется обсуждение внесения изменений в закон о QR-кодах, передает корреспондент URA.RU.

«Я с ребенком гуляла на улице около торгового центра „Парк Хаус“. Ребенок захотел в туалет. Охрана не пропустила нас, так как у меня (мамы) нет QR-кода. Даже мое предложение проводить нас до уборной, а потом выпроводить за пределы ТЦ были проигнорированы. Нам сказали „нет и точка“», — посетовала активистка «Роднадзора», которая отказалась называть свое имя.

Депутат от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер заверил, что все обращения граждан будут рассмотрены. «Тот закон, который сейчас имеется, будет учитывать все нюансы. Мы постараемся принять во внимание все позиции и точки зрения: как медиков, так и простых горожан», — отметил Вегнер.

Ранее URA.RU писало, что противники QR-кодов выходили на пикет последний раз 28 ноября. На митинге лидер свердловского облкома КПРФ заявил, что поддерживает протестующих. Кроме коммунистов на собрании присутствовали дед-пикет, журналист Иннокентий Шеремет и неравнодушные жители города. На митинге собирали подписи под обращением к главному санврачу области Дмитрию Козловских, водили хороводы и обменивались мнениями о введении QR-кодов.