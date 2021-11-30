В ХМАО экс-директор дочки «Роснефти» идет под суд из-за коррупции

Бывший директор брал взятки дорогими гарнитурами, дизайн-проектами и спецодеждой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО будут судить экс-директора двух дочерних компаний «Роснефти» в Тюменской области и ХМАО — «Варьеганнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» Игоря Онешко за получение коммерческого подкупа мебелью и дизайн-проектом для своей квартиры на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурор автономного округа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ПАО „Варьеганефтегаз“, АО „Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие“ и ООО „Северо-Варьеганское“. Он обвиняется в получении коммерческих подкупов от представителей организаций-подрядчиков в крупном и особо крупном размерах», — рассказали в ведомстве

По версии первого отдела расследования особо важных дел СКР по ХМАО с 2016 по 2017 года Онешко трижды получил коммерческий подкуп в крупном размере представителей комапниий-подрядчиков за лояльное отношение и содействие в приемке по исполненным компаниями контрактам. В качестве оплаты за свои услуги он получил спецодежду на сумму более 3 миллионов 400 тысяч рублей в виде специальной одежды, часть часть которой передал своим работникам.

В 2017 году топ-менеджер потребовал от одного из руководителей подрядчика финансового содействия для приобретения дорогостоящего кухонного гарнитура и разработки дизайн-проекта для своей квартиры, установлено, что имущество полученное Онешко оценивается в более чем 2,6 миллионов рублей. Преступления экс-директора выявлены сотрудниками управления ФСБ по тюменской области при содействии службы безопасности компании. Сообщается, что вину обвиняемый не признал, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве задержан экс-глава структур «Роснефти». Бывшего топ-менеджера вызвали в Москву под предлогом деловой встречи, но в столице вместо партнеров его встретили полицейские.