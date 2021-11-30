Экс-полпред Цуканов завел Instagram и скрыл свою должность

Бывший полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, ныне работающий в «Ростелекоме», завел личную страницу в Instagram. Экс-чиновник предпочел не упоминать ни свое предыдущее, ни текущее места службы и в описании профиля указал лишь, что с 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области.
«В Питере зима, но он красив в любое время года!» — подписал Цуканов свежий пост, прикрепив видео прогулки по заснеженному Санкт-Петербургу. Всего в аккаунте экс-полпреда 50 публикаций, а самая первая датирована 21 ноября. Тогда Цуканов выложил свою детскую фотографию, философски подписав: «Малая родина — это навсегда. В памяти, в сердце, в душе! Даже если ты находишься от нее за тысячи километров».
На данный момент, на аккаунт Цуканова подписаны почти 230 человек. В среднем публикации бывшего полпреда собирают по 30-40 «лайков». Самые популярные посты: собственный портрет на фоне заката в Калининградской области и поздравления его маме Надежде Матвеевне с Днем матери — оба больше 70 отметок «нравится». Кроме того, у Цуканова в профиле есть фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ушел в отставку в ноябре 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Путин. Новым полпредом стал экс-министр строительства РФ Владимир Якушев, а Цуканов стал старшим вице-президентом «Ростелекома».
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