В Кремле объяснили замену полпреда Цуканова Якушевым

Николай Цуканов был попредом президента в УрФО два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отставка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначение на этот пост министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева являются ротационным процессом. Об этом URA.RU заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Кадровая перестановка в полпредстве УрФО произошла 9 ноября. Песков не смог назвать причины отставки Цуканова, а также того, почему его преемником был выбран именно Якушев. «Не могу ответить на вопрос, это ротационный процесс», — сказал представитель Кремля. Цуканов занимал пост полпреда в УрФО два года. Перед своей отставки он ушел в отпуск.

О кадровых перестановках в правительстве РФ агенство URA.RU сообщало ранее. Источники утверждали, что все слухи последних двух месяцев об отставке того или иного министра, а то и о ликвидации ведомств, были связаны с ожиданием изменении процедуры назначения глав министерств федерального значения. Теперь их утверждают депутаты Госдумы. 9 ноября несколько министров были отстранены. Некоторые из них проработали в кабмине всего несколько дней.

«Никаких сроков пребывания в должности не существует. Поэтому преждевременно или не преждевременно — некорректная постановка вопроса. Работой правительства руководит премьер-министр. Соответственно, он формирует кабинет министров таким образом, чтобы он, с его точки зрения, отвечал тем задачам, которые находятся на повестке дня», — добавил Песков во время общения с журналистами. Он также заявил, что отставки не связаны с тем, что правительство плохо выполняет поручения президента.

Глава правительства Михаил Мишустин уже нашел замену уволенным министрам. По словам представителя Кремля, кандидатуры обсуждались с президентом Владимиром Путиным. 9 ноября Госдума начнет согласование новых министров.