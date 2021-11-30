30 ноября 2021

Шумков предупредил курганцев о последствиях природных аномалий. «Погода балует»

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков назвал аномалией ледяной дождь, прошедший в Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал аномалией ледяной дождь, прошедший в регионе. На своей странице в соцсети Instagram он предупредил жителей региона о возможном гололеде и обрыве линий электропередач.

«Погода „балует“ — синоптики объявили долгосрочный дождь с последующим обледенением в нескольких регионах УрФО, включая Курганскую область. Последствием такой аномалии может быть лед на дорогах, дворовых территориях, тротуарах и пешеходных дорожках, обрыв проводов линий электропередач», — написал Шумков.

Он отметил, что уже дал указания усилить обработку улиц. «Соответствующие службы переводятся в режим повышенной готовности. По крупным случаям, требующим межведомственной координации, работает штаб», — заявил губернатор. Также Шумков обратился к курганцам с просьбой быть внимательными и осторожными, передвигаясь пешком или находясь за рулем.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 декабря в Курганской области ожидался ледяной дождь. Из-за ухудшения погодных условий представители ГИБДД просили водителей быть внимательнее на дорогах. 1 декабря из-за непогоды в регионе ввели временное ограничение движения для автобусов на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. О времени и дате снятия ограничений полиция сообщит дополнительно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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