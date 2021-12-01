01 декабря 2021

«Аэрофлот» отменил более 1000 рейсов в период новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на обещания владельца авиакомпании Михаила Полубояринова, в зимний период «Аэрофлот» отменил свыше 1000 рейсов Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» урезала почти половину своих рейсов в рамках масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье, запланированной на зимний сезон. Это стало известно исходя из данных официальных сайтов аэропортов, системы бронирования «Аэрофлота» и ресурса FlightRadar24.com.

По всем десяти маршрутам из Симферополя и Краснодара, по которым «Аэрофлот» планировал летать зимой, рейсы полностью отменены после новогодних праздников до конца марта. На восьми из них — в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута — «Аэрофлот» в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Теперь прямых перелетов по этим направлениям после новогодних праздников в продаже нет, сообщили «Известия».

Если в период с 1 по 7 ноября по 22 маршрутам было выполнено 110 рейсов, то с 6 по 20 декабря рейсы отменены почти по всем 22 маршрутам. Сообщается, что далее их станет еще меньше: с 20 по 27 декабря — 42, с 27 по 2 января — 76, с 3 по 9 января — 80. Таким образом, компания «Аэрофлот» в своем зимнем расписании сократила свыше 640 рейсов в текущем году и чуть больше 530 рейсов в 2022 году.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о скором внедрении QR-кодов для допуска на свои самолеты. Сейчас компания дорабатывает все необходимые технологические процессы, программное обеспечение, чтобы сделать эту процедуру более комфортной для туристов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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