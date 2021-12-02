Экс-полпред в УрФО объяснил URA.RU, почему скрыл свою биографию

02 декабря 2021 в 11:49 Размер текста - 17 +

Николай Цуканов пообещал часто вспоминать Урал в своих instagram-постах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, сейчас работающий в «Ростелекоме», не указал свое прежнее место службы в описании профиля в Instagram из-за технических особенностей соцсети. Как объяснил URA.RU сам экс-чиновник, приложение не позволило ему указать в биографии весь карьерный путь. «Я работал полпредом на Северо-Западе, [затем] помощником президента, потом на Урале. Просто мало места в описании биографии», — сказал Николай Цуканов корреспонденту URA.RU. Бывший чиновник заверил, что еще не раз упомянет в Instagram свою службу в Екатеринбурге: «Про Урал еще будет много постов». Сейчас в описании профиля Цуканова указано лишь, что в 2010—2016 годах он был губернатором Калининградской области. Instagram позволяет излагать свою биографию максимум в 150 символах. Описание в аккаунте Цуканова занимает 48 знаков. Цуканов завел личную страницу в Instagram в конце ноября. Экс-полпред наполняет профиль кадрами личной жизни, путешествий, отдыха и воспоминаний о государственной службе. На аккаунт Цуканова в данный момент подписаны почти 300 человек. Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ушел в отставку в ноябре 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым полпредом стал экс-министр строительства РФ Владимир Якушев, а Цуканов стал старшим вице-президентом «Ростелекома». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший полпред президента России в УрФО Николай Цуканов, сейчас работающий в «Ростелекоме», не указал свое прежнее место службы в описании профиля в Instagram из-за технических особенностей соцсети. Как объяснил URA.RU сам экс-чиновник, приложение не позволило ему указать в биографии весь карьерный путь. «Я работал полпредом на Северо-Западе, [затем] помощником президента, потом на Урале. Просто мало места в описании биографии», — сказал Николай Цуканов корреспонденту URA.RU. Бывший чиновник заверил, что еще не раз упомянет в Instagram свою службу в Екатеринбурге: «Про Урал еще будет много постов». Сейчас в описании профиля Цуканова указано лишь, что в 2010—2016 годах он был губернатором Калининградской области. Instagram позволяет излагать свою биографию максимум в 150 символах. Описание в аккаунте Цуканова занимает 48 знаков. Цуканов завел личную страницу в Instagram в конце ноября. Экс-полпред наполняет профиль кадрами личной жизни, путешествий, отдыха и воспоминаний о государственной службе. На аккаунт Цуканова в данный момент подписаны почти 300 человек. Полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов ушел в отставку в ноябре 2020 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новым полпредом стал экс-министр строительства РФ Владимир Якушев, а Цуканов стал старшим вице-президентом «Ростелекома».