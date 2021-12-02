Сбор на 150 млн для Кости из Екатеринбурга закрыт. Акция была запущена на URA.RU

02 декабря 2021 в 12:45 Размер текста - 17 +

Косте Каткову из Екатеринбурга в августе поставили смертельный диагноз СМА Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыт. Сегодня родителям перевели недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей (всего на препарат требовался 121 млн рублей). Сбор средств для Кости был запущен URA.RU. Оставшуюся сумму внесли учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. В Фонд Святой Екатерины обратился начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев с просьбой помочь в сборе средств на препарат для Кости Каткова, чей отец является сотрудником МЧС. «По инициативе Андрея Анатольевича Козицына, учредители Фонда приняли решение поддержать семью и за три дня перечислили 90 миллионов. Скоро препарат приедет в Екатеринбург, а значит, Костя не потеряет драгоценное время. Это самое главное», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Об истории Кости Каткова общественность узнала после публикации материала 6 сентября на URA.RU. Жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение жизненно необходимого препарата для своего сына. Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Корреспондент URA.RU обратила внимание на просьбу о помощи и написала Полине. URA.RU предложило разместить материал о Косте и объявить благотворительный сбор средств на препарат. «Я очень благодарна вам, что когда-то обратили внимание на мою мольбу о помощи. Вы поверили в меня, а я поверила в вас. С этого и началась история нашего благотворительного сбора для Кости на „Золгенсма“. Я также благодарна каждому, кто участвовал в нашем сборе. Отдельную благодарность хочу выразить Фонду Святой Екатерины», — сказала мама Кости. Ранее URA.RU писало, что участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова, а также отечественные звезды шоу-бизнеса. Компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Благотворительный сбор для Кости Каткова из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз СМА, закрыт. Сегодня родителям перевели недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей (всего на препарат требовался 121 млн рублей). Сбор средств для Кости был запущен URA.RU. Оставшуюся сумму внесли учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. В Фонд Святой Екатерины обратился начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев с просьбой помочь в сборе средств на препарат для Кости Каткова, чей отец является сотрудником МЧС. «По инициативе Андрея Анатольевича Козицына, учредители Фонда приняли решение поддержать семью и за три дня перечислили 90 миллионов. Скоро препарат приедет в Екатеринбург, а значит, Костя не потеряет драгоценное время. Это самое главное», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Об истории Кости Каткова общественность узнала после публикации материала 6 сентября на URA.RU. Жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение жизненно необходимого препарата для своего сына. Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Корреспондент URA.RU обратила внимание на просьбу о помощи и написала Полине. URA.RU предложило разместить материал о Косте и объявить благотворительный сбор средств на препарат. «Я очень благодарна вам, что когда-то обратили внимание на мою мольбу о помощи. Вы поверили в меня, а я поверила в вас. С этого и началась история нашего благотворительного сбора для Кости на „Золгенсма“. Я также благодарна каждому, кто участвовал в нашем сборе. Отдельную благодарность хочу выразить Фонду Святой Екатерины», — сказала мама Кости. Ранее URA.RU писало, что участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков поддержал сбор средств на лечение Кости Каткова, а также отечественные звезды шоу-бизнеса. Компания-производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 млн рублей.