Рашкин согласился сотрудничать со следствием по делу об охоте

Валерий Рашкин намерен работать со следователем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, будет сотрудничать со следствием. С таким заявлением выступил сам Рашкин.

«Я буду работать со следователем. Есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания», — сказал Рашкин News.ru .

Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Вскоре после этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.