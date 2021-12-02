Рашкин согласился сотрудничать со следствием по делу об охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, будет сотрудничать со следствием. С таким заявлением выступил сам Рашкин.
«Я буду работать со следователем. Есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания», — сказал Рашкин News.ru.
Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Вскоре после этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, будет сотрудничать со следствием. С таким заявлением выступил сам Рашкин. «Я буду работать со следователем. Есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания», — сказал Рашкин News.ru. Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Вскоре после этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.