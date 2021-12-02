Рашкин согласился сотрудничать со следствием по делу об охоте

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, рашкин валерий
Валерий Рашкин намерен работать со следователем Фото:
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Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, будет сотрудничать со следствием. С таким заявлением выступил сам Рашкин.

«Я буду работать со следователем. Есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания», — сказал Рашкин News.ru.

Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Вскоре после этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела о незаконной охоте, будет сотрудничать со следствием. С таким заявлением выступил сам Рашкин. «Я буду работать со следователем. Есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания», — сказал Рашкин News.ru. Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. Депутата подозревают в незаконной охоте на лося. В конце октября он убил животное в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. Вскоре после этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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