01 декабря 2021
30 ноября 2021

ДПС перекрыла участок дороги, где экс-майор СК сбил двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В Тюмени проходят следственные действия над экс-майором СК Павлом Шадриным, который насмерть сбил двух человек Фото:

В Тюмени начались следственные действия по делу о смертельной аварии, виновником которой стал экс-майор регионального СК Павел Шадрин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Пользователи соцсетей подтверждают, что участок дороги на улице Федюнинского, где в ночь на 24 ноября произошла смертельная авария, перекрыт сотрудниками ДПС.

«Расследование уголовного дела по Шадрину идет. Сегодня были следственные действия», — коротко пояснил источник агентства.

Пользователи паблика «АВТО Тюмень. ДТП» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что участок дороги, где в ночь на 24 ноября Шадрин насмерть сбил двух человек, оцеплен сотрудниками ГИБДД. «Объездная в районе „Острова“ перекрыта в сторону улицы Мельникайте», — заявил один из тюменцев. «Следственный комитет работает по ДТП с пьяным сотрудником на БМВ», — добавил Максим Макаров.

В региональной ГИБДД URA.RU подтвердили, что участок дороги на улице Федюнинского действительно оцеплен ДПС. «Сотрудники обеспечивают там безопасность дорожного движения», — коротко пояснили URA.RU в региональной Госавтоинспеции. В пресс-службу Следственного комитета направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.

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В Тюмени начались следственные действия по делу о смертельной аварии, виновником которой стал экс-майор регионального СК Павел Шадрин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Пользователи соцсетей подтверждают, что участок дороги на улице Федюнинского, где в ночь на 24 ноября произошла смертельная авария, перекрыт сотрудниками ДПС. «Расследование уголовного дела по Шадрину идет. Сегодня были следственные действия», — коротко пояснил источник агентства. Пользователи паблика «АВТО Тюмень. ДТП» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что участок дороги, где в ночь на 24 ноября Шадрин насмерть сбил двух человек, оцеплен сотрудниками ГИБДД. «Объездная в районе „Острова“ перекрыта в сторону улицы Мельникайте», — заявил один из тюменцев. «Следственный комитет работает по ДТП с пьяным сотрудником на БМВ», — добавил Максим Макаров. В региональной ГИБДД URA.RU подтвердили, что участок дороги на улице Федюнинского действительно оцеплен ДПС. «Сотрудники обеспечивают там безопасность дорожного движения», — коротко пояснили URA.RU в региональной Госавтоинспеции. В пресс-службу Следственного комитета направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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