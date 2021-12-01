ДПС перекрыла участок дороги, где экс-майор СК сбил двух человек

02 декабря 2021 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени проходят следственные действия над экс-майором СК Павлом Шадриным, который насмерть сбил двух человек Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Тюмени начались следственные действия по делу о смертельной аварии, виновником которой стал экс-майор регионального СК Павел Шадрин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Пользователи соцсетей подтверждают, что участок дороги на улице Федюнинского, где в ночь на 24 ноября произошла смертельная авария, перекрыт сотрудниками ДПС. «Расследование уголовного дела по Шадрину идет. Сегодня были следственные действия», — коротко пояснил источник агентства. Пользователи паблика «АВТО Тюмень. ДТП» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что участок дороги, где в ночь на 24 ноября Шадрин насмерть сбил двух человек, оцеплен сотрудниками ГИБДД. «Объездная в районе „Острова“ перекрыта в сторону улицы Мельникайте», — заявил один из тюменцев. «Следственный комитет работает по ДТП с пьяным сотрудником на БМВ», — добавил Максим Макаров. В региональной ГИБДД URA.RU подтвердили, что участок дороги на улице Федюнинского действительно оцеплен ДПС. «Сотрудники обеспечивают там безопасность дорожного движения», — коротко пояснили URA.RU в региональной Госавтоинспеции. В пресс-службу Следственного комитета направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени начались следственные действия по делу о смертельной аварии, виновником которой стал экс-майор регионального СК Павел Шадрин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Пользователи соцсетей подтверждают, что участок дороги на улице Федюнинского, где в ночь на 24 ноября произошла смертельная авария, перекрыт сотрудниками ДПС. «Расследование уголовного дела по Шадрину идет. Сегодня были следственные действия», — коротко пояснил источник агентства. Пользователи паблика «АВТО Тюмень. ДТП» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что участок дороги, где в ночь на 24 ноября Шадрин насмерть сбил двух человек, оцеплен сотрудниками ГИБДД. «Объездная в районе „Острова“ перекрыта в сторону улицы Мельникайте», — заявил один из тюменцев. «Следственный комитет работает по ДТП с пьяным сотрудником на БМВ», — добавил Максим Макаров. В региональной ГИБДД URA.RU подтвердили, что участок дороги на улице Федюнинского действительно оцеплен ДПС. «Сотрудники обеспечивают там безопасность дорожного движения», — коротко пояснили URA.RU в региональной Госавтоинспеции. В пресс-службу Следственного комитета направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.