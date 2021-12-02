Страна НАТО просит союзников держаться подальше от России

В Норвегии хотят обсудить ситуацию с другими странами-членами НАТОФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт.
«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG.
Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось.
Ранее в МИД РФ заявили, что более 50 самолетов НАТО еженедельно находятся у границ России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам страны. Он отметил, что речь идет о боевой технике США и Британии. Президент РФ Владимир Путин сказал, что на западных рубежах нарастает угроза со стороны альянса. Военные РФ сами никому не угрожают, но реагируют на угрозы, сообщил глава страны.
Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт. «Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG. Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось. Ранее в МИД РФ заявили, что более 50 самолетов НАТО еженедельно находятся у границ России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам страны. Он отметил, что речь идет о боевой технике США и Британии. Президент РФ Владимир Путин сказал, что на западных рубежах нарастает угроза со стороны альянса. Военные РФ сами никому не угрожают, но реагируют на угрозы, сообщил глава страны.