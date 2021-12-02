Страна НАТО просит союзников держаться подальше от России

02 декабря 2021 в 20:41 Размер текста - 17 +

В Норвегии хотят обсудить ситуацию с другими странами-членами НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт. «Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG. Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось. Ранее в МИД РФ заявили, что более 50 самолетов НАТО еженедельно находятся у границ России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам страны. Он отметил, что речь идет о боевой технике США и Британии. Президент РФ Владимир Путин сказал, что на западных рубежах нарастает угроза со стороны альянса. Военные РФ сами никому не угрожают, но реагируют на угрозы, сообщил глава страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новое правительство Норвегии хочет, чтобы корабли и самолеты стран НАТО находились на некотором расстоянии от пограничных норвежско-российских регионов. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на главу МИД Анникен Витфельдт. «Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала Анникен Витфельдт в интервью VG. Она заявила, что хочет сказать об этом США и Великобритании. По словам Витфельдт, Россия привыкла к норвежским самолетам и кораблям в Баренцевом море. Глава МИД Норвегии хотела бы, чтобы так и оставалось. Ранее в МИД РФ заявили, что более 50 самолетов НАТО еженедельно находятся у границ России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам страны. Он отметил, что речь идет о боевой технике США и Британии. Президент РФ Владимир Путин сказал, что на западных рубежах нарастает угроза со стороны альянса. Военные РФ сами никому не угрожают, но реагируют на угрозы, сообщил глава страны.