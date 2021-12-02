02 декабря 2021
01 декабря 2021

В Кургане продлили дистанционное обучение для школьников

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Продление дистанта связано с погодными условиями Фото:
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В Кургане у школьников, учащихся во вторую смену, занятия пройдут в дистанционном формате. Данное сообщение размещено на сайте городской администрации.

«Информация о форме обучения второй смены. В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия второй смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате», — сообщили представители мэрии.

В Шадринске при этом занятия у второй смены будут проходить очно. 1 декабря в регионе из-за ледяного дождя образовалась гололедица. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в области отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях.

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В Кургане у школьников, учащихся во вторую смену, занятия пройдут в дистанционном формате. Данное сообщение размещено на сайте городской администрации. «Информация о форме обучения второй смены. В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия второй смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате», — сообщили представители мэрии. В Шадринске при этом занятия у второй смены будут проходить очно. 1 декабря в регионе из-за ледяного дождя образовалась гололедица. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в области отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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