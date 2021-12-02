В Кургане продлили дистанционное обучение для школьников

Продление дистанта связано с погодными условиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Кургане у школьников, учащихся во вторую смену, занятия пройдут в дистанционном формате. Данное сообщение размещено на сайте городской администрации.

«Информация о форме обучения второй смены. В связи с неблагоприятными погодными условиями 3 декабря 2021 года занятия второй смены в общеобразовательных организациях города Кургана будут проводиться в дистанционном формате», — сообщили представители мэрии.

В Шадринске при этом занятия у второй смены будут проходить очно. 1 декабря в регионе из-за ледяного дождя образовалась гололедица. По этой причине на курганских трассах вводили ограничения для автобусов, а в области отменили занятия в общеобразовательных учреждениях, школах искусств и спортивных секциях.