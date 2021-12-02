Мошенник из Татарстана собрал десятки тысяч на «поездку в ЯНАО»

03 декабря 2021 в 11:29 Размер текста - 17 +

Житель Татарстана вернул 65 тысяч потерпевшим и не отправился в тюрьму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Татарстана обманул своих знакомых и убедил их под предлогом оплаты поездки на работу в ЯНАО перечислить на свой счет деньги. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Судом установлено, что осужденный в период времени с февраля по апрель 2021 года, находясь по месту своего жительства в Республике Татарстан, под предлогом оплаты проезда к месту работы в ЯНАО, убеждал своих знакомых, проживающих в различных городах округа, перечислить ему денежные средства. Всего потерпевшими перечислено мошеннику 65 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Виновный возместил причиненный потерпевшим ущерб вернув 65 тысяч рублей. С учетом этого суд назначил в качестве наказания исправительные работы на один год с удержанием 10% дохода зарплаты в пользу государства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Татарстана обманул своих знакомых и убедил их под предлогом оплаты поездки на работу в ЯНАО перечислить на свой счет деньги. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Судом установлено, что осужденный в период времени с февраля по апрель 2021 года, находясь по месту своего жительства в Республике Татарстан, под предлогом оплаты проезда к месту работы в ЯНАО, убеждал своих знакомых, проживающих в различных городах округа, перечислить ему денежные средства. Всего потерпевшими перечислено мошеннику 65 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Виновный возместил причиненный потерпевшим ущерб вернув 65 тысяч рублей. С учетом этого суд назначил в качестве наказания исправительные работы на один год с удержанием 10% дохода зарплаты в пользу государства.