02 декабря 2021
01 декабря 2021

Мошенник из Татарстана собрал десятки тысяч на «поездку в ЯНАО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Татарстана вернул 65 тысяч потерпевшим и не отправился в тюрьму Фото:

Житель Татарстана обманул своих знакомых и убедил их под предлогом оплаты поездки на работу в ЯНАО перечислить на свой счет деньги. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Судом установлено, что осужденный в период времени с февраля по апрель 2021 года, находясь по месту своего жительства в Республике Татарстан, под предлогом оплаты проезда к месту работы в ЯНАО, убеждал своих знакомых, проживающих в различных городах округа, перечислить ему денежные средства. Всего потерпевшими перечислено мошеннику 65 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Виновный возместил причиненный потерпевшим ущерб вернув 65 тысяч рублей. С учетом этого суд назначил в качестве наказания исправительные работы на один год с удержанием 10% дохода зарплаты в пользу государства.

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Житель Татарстана обманул своих знакомых и убедил их под предлогом оплаты поездки на работу в ЯНАО перечислить на свой счет деньги. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Судом установлено, что осужденный в период времени с февраля по апрель 2021 года, находясь по месту своего жительства в Республике Татарстан, под предлогом оплаты проезда к месту работы в ЯНАО, убеждал своих знакомых, проживающих в различных городах округа, перечислить ему денежные средства. Всего потерпевшими перечислено мошеннику 65 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Виновный возместил причиненный потерпевшим ущерб вернув 65 тысяч рублей. С учетом этого суд назначил в качестве наказания исправительные работы на один год с удержанием 10% дохода зарплаты в пользу государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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