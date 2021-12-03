Часть автобана Москва-Екатеринбург открыта после ремонта. Фото, видео

03 декабря 2021 в 13:24 Размер текста - 17 +

Участок трассы Пермь — Екатеринбург войдет в состав скоростной автомагистрали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Торжественное открытие участка трассы Р-252 «Пермь — Екатеринбург», который войдет в состав скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург, прошло в Свердловской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На всем протяжении от той зоны, за которую мы отвечаем — от Ачита — это 187 километр [трассы Пермь — Екатеринбург] до 352 километра — это въезд в Екатеринбург, работы [по развитию магистрали] уже в том или ином виде ведутся. Сейчас мы на 251 километре. На участке от Ачита [протяженностью] 45 километров работа идет, а на всем остальном протяжении — участки проектируются. Все, что касается высокоскоростной магистрали М-12, уже в работе», — сообщил на мероприятии начальник «Уралуправтодор» Александр Бедусенко. Участок от Казани через Башкортостан и Пермский край в настоящий момент проектируется Российским управлением автодорог. Участок от Казани до Екатеринбурга, по словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, обойдется в 260 млрд рублей. На строительство участка магистрали от Нижнего Новгорода до Казани правительство выделит 81 млрд рублей. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Торжественное открытие участка трассы Р-252 «Пермь — Екатеринбург», который войдет в состав скоростной автомагистрали Москва — Екатеринбург, прошло в Свердловской области. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На всем протяжении от той зоны, за которую мы отвечаем — от Ачита — это 187 километр [трассы Пермь — Екатеринбург] до 352 километра — это въезд в Екатеринбург, работы [по развитию магистрали] уже в том или ином виде ведутся. Сейчас мы на 251 километре. На участке от Ачита [протяженностью] 45 километров работа идет, а на всем остальном протяжении — участки проектируются. Все, что касается высокоскоростной магистрали М-12, уже в работе», — сообщил на мероприятии начальник «Уралуправтодор» Александр Бедусенко. Участок от Казани через Башкортостан и Пермский край в настоящий момент проектируется Российским управлением автодорог. Участок от Казани до Екатеринбурга, по словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, обойдется в 260 млрд рублей. На строительство участка магистрали от Нижнего Новгорода до Казани правительство выделит 81 млрд рублей.