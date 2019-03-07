В правительстве Курганской области назначен новый замгубернатора

Иван Зонтиков назначен на пост заместителя губернатора Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительстве региона.
Ранее Иван Зонтиков занимал должность руководителя аппарата губернатора. На этот пост назначена Оксана Куташи, ранее она занимала должность полномочного представителя губернатора по взаимодействию с федеральными структурами аппарата главы региона.
Иван Зонтиков начал работать в курганском правительстве в ноябре 2018 года. Известно, что ранее он был сотрудником тюменского управления ФСБ. Оксана Куташи переехала в Курган в начале января. Ранее она была помощником врио губернатора Вадима Шумкова, когда он работал в должности замгубернатора по инвестициям в Тюменской области.