06 марта 2019
05 марта 2019

В правительстве Курганской области назначен новый замгубернатора

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:14
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Заседание правительства. Курган, зонтиков иван
Иван Зонтиков стал заместителем губернатораФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иван Зонтиков назначен на пост заместителя губернатора Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Ранее Иван Зонтиков занимал должность руководителя аппарата губернатора. На этот пост назначена Оксана Куташи, ранее она занимала должность полномочного представителя губернатора по взаимодействию с федеральными структурами аппарата главы региона.

Иван Зонтиков начал работать в курганском правительстве в ноябре 2018 года. Известно, что ранее он был сотрудником тюменского управления ФСБ. Оксана Куташи переехала в Курган в начале января. Ранее она была помощником врио губернатора Вадима Шумкова, когда он работал в должности замгубернатора по инвестициям в Тюменской области.

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