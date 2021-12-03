Московский завод открестился от водки, оскорбившей жителей ЯНАО

03 декабря 2021 в 16:04 Размер текста - 17 +

Настоящий владелец товарного знака «Ханты» — общество «Объединенные пензенские водочные заводы» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководство АО Московского завода «Кристалл» заявило, что не является владельцем оскорбившей коренных жителей ЯНАО водки «Ханты». Как рассказали URA.RU представители предприятия, данный товарный знак принадлежит ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». «Товарный знак «ХАНТЫ» №642195 зарегистрирован в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента, правообладателем этого товарного знака является ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». То есть товарный знак не принадлежит на праве собственности АО «Московский завод «Кристалл»», — сообщили URA.RU руководство завода «Кристалл». Также было добавлено, что поставщиком водки «Ханты» в торговые сети «Красное и Белое» являлось ООО «ГИФТ». Руководитель организации Ара Апоян до августа 2021 года был генеральным директором завода, именно по его решению производился розлив скандальной алкогольной продукции. Руководство завода связалось с общественными организации КМНС с целью объяснения ситуации и рекомендации как не допускать подобного в дальнейшем. «Мы глубоко уважаем культуру, обычаи и традиции всех народов и народностей, населяющих Россию, и не намеревались выпуском водки „ХАНТЫ“ оскорбить национальные чувства представителей именно этого КМНС», — добывало представители завода «Кристал». Агентство не удалось связаться с ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» по известным номерам, поэтому был отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что вопросом оскорбившей жителей ЯНАО водки «Ханты» займутся федеральные депутаты. Проблемой также занялся руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство АО Московского завода «Кристалл» заявило, что не является владельцем оскорбившей коренных жителей ЯНАО водки «Ханты». Как рассказали URA.RU представители предприятия, данный товарный знак принадлежит ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». «Товарный знак «ХАНТЫ» №642195 зарегистрирован в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента, правообладателем этого товарного знака является ООО «Объединенные пензенские водочные заводы». То есть товарный знак не принадлежит на праве собственности АО «Московский завод «Кристалл»», — сообщили URA.RU руководство завода «Кристалл». Также было добавлено, что поставщиком водки «Ханты» в торговые сети «Красное и Белое» являлось ООО «ГИФТ». Руководитель организации Ара Апоян до августа 2021 года был генеральным директором завода, именно по его решению производился розлив скандальной алкогольной продукции. Руководство завода связалось с общественными организации КМНС с целью объяснения ситуации и рекомендации как не допускать подобного в дальнейшем. «Мы глубоко уважаем культуру, обычаи и традиции всех народов и народностей, населяющих Россию, и не намеревались выпуском водки „ХАНТЫ“ оскорбить национальные чувства представителей именно этого КМНС», — добывало представители завода «Кристал». Агентство не удалось связаться с ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» по известным номерам, поэтому был отправлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что вопросом оскорбившей жителей ЯНАО водки «Ханты» займутся федеральные депутаты. Проблемой также занялся руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.