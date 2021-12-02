Курганцы бояться остаться без автобусов из-за проблем перевозчика

03 декабря 2021 в 19:42 Размер текста - 17 +

Курганцы боятся, что крупный перевозчик откажется от маршрутов с 1 января 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы опасаются, что один из крупных городских перевозчиков из-за проблем с финансами откажется от маршрутов и будет работать до 1 января. Пост об этом размещен в нескольких курганских пабликах во «ВКонтакте». «Мне знакомая сказала, что с 1 января перевозочная компания попутчик перестанет работать. Она работает там кондуктором. Неужели правда? Я живу на 2-й Часовой и №319 — единственный маршрут», — говорится в сообщении анонимного автора в группе «О,Курган» во «ВКонтакте». Представитель компании «Попутчик+» заявил корреспонденту URA.RU, что информация в соцсетях неверная. «Это полная ерунда и происки конкурентов. Предприятие как работало, так и будет работать дальше», — заявил он. Что касается отказа от маршрутов, собеседник предложил обратиться с запросом в транспортное управление Кургана. Директор компании Сергей Чирухин отвечать на вопросы URA.RU не стал, сославшись на плохую связь. По данным СБИС, у ООО «Попутчик+» по решению ФНС приостановлены операции по банковским счетам. Имеется задолженность по уплате налогов. Депутат гордумы Кургана Иван Камшилов отмечает, что проблемы есть у других перевозчиков. «Еще весной 16 перевозчиков обращались ко мне с открытым письмом по поводу сложной ситуации. Это и начисление налога, обязанность обновлять автопарк, дополнительные расходы из-за пандемии, падение выручки. Тогда экс-глава города Андрей Потапов заверил, что вмешательство гордумы не требуется. Сейчас ситуация ухудшилась», — говорит депутат. Камшилов направит предложение о вынесении вопроса о ситуации на рынке перевозок на обсуждение депутатов гордумы. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее представители Союза транспортных организаций Курганской области заявили, что рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. Также перевозчики рассказали, какие маршруты могут исчезнуть в Кургане, а власти Кургана объяснили отказ перевозчиков от маршрутов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганцы опасаются, что один из крупных городских перевозчиков из-за проблем с финансами откажется от маршрутов и будет работать до 1 января. Пост об этом размещен в нескольких курганских пабликах во «ВКонтакте». «Мне знакомая сказала, что с 1 января перевозочная компания попутчик перестанет работать. Она работает там кондуктором. Неужели правда? Я живу на 2-й Часовой и №319 — единственный маршрут», — говорится в сообщении анонимного автора в группе «О,Курган» во «ВКонтакте». Представитель компании «Попутчик+» заявил корреспонденту URA.RU, что информация в соцсетях неверная. «Это полная ерунда и происки конкурентов. Предприятие как работало, так и будет работать дальше», — заявил он. Что касается отказа от маршрутов, собеседник предложил обратиться с запросом в транспортное управление Кургана. Директор компании Сергей Чирухин отвечать на вопросы URA.RU не стал, сославшись на плохую связь. По данным СБИС, у ООО «Попутчик+» по решению ФНС приостановлены операции по банковским счетам. Имеется задолженность по уплате налогов. Депутат гордумы Кургана Иван Камшилов отмечает, что проблемы есть у других перевозчиков. «Еще весной 16 перевозчиков обращались ко мне с открытым письмом по поводу сложной ситуации. Это и начисление налога, обязанность обновлять автопарк, дополнительные расходы из-за пандемии, падение выручки. Тогда экс-глава города Андрей Потапов заверил, что вмешательство гордумы не требуется. Сейчас ситуация ухудшилась», — говорит депутат. Камшилов направит предложение о вынесении вопроса о ситуации на рынке перевозок на обсуждение депутатов гордумы. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее представители Союза транспортных организаций Курганской области заявили, что рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. Также перевозчики рассказали, какие маршруты могут исчезнуть в Кургане, а власти Кургана объяснили отказ перевозчиков от маршрутов.