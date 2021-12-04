Павильон России на Expo-2020 поразил знаменитых гостей. Фото

04 декабря 2021 в 17:23 Размер текста - 17 +

Оксана Пушкина рассказала о концепции российского павильна на выставке в Дубае Фото: из архива Оксаны Пушкиной В Дубае на выставке Expo-2020 проходит международный День России. В российском павильоне пройдут выступления известных исполнителей. Также на выставке можно посмотреть постоянные экспозиции и мультимедийные шоу. Своими впечатлениями с URA.RU от российского павильона поделились телеведущая, общественный деятель Оксана Пушкина, синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. «Наш павильон, как всегда, исключительный. В первую очередь, по дизайну. Архитектор Сергей Чобан постарался от души. По замыслу создателей, сочетание ярких цветов и постоянное изменение направления нитей символизируют бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и постоянное движение вперед. Внутри павильона ты попадаешь словно в иную галактику», — заявила Оксана Пушкина. Павильон России украшен разноцветными трубами Фото: instagram-аккаунт ferdzbedana Она считает, что экспозицию неслучайно назвали «Механика чуда». «Поскольку человеческий мозг отвечает за креативность, он стал главным фокусом экспозиции. Ее цель — показать гостям его устройство и принципы работы, продемонстрировать, как в результате рождается сознание. Для этого организаторы используют мультимедийное шоу в сопровождении проекционных технологий, в центре которого и находится огромная кинетическая скульптура мозга. В общем, чем-чем, а мозгами наша страна славится! После посещения российского павильона в этом ни у кого не останется сомнений. Поражать и удивлять мы умеем», — отметила ведущая. Также своими впечатлениями поделилась Алла Шишкина.«Нас очень классно встретили, очень хорошо все объяснили, рассказали, показали. Дружелюбие, открытость — это то, что запоминается и цепляет в нашем павильоне. Там есть классное интерактивное табло, где развеиваются мифы о России. Там сначала говорят: „Вы думаете у нас по улицам ходят медведи и все пьют водку? А вот и нет“. Там фотографии того, что действительно происходит в Москве и других городах. Я думаю, что если люди увидят, у них будет какое-то представление о том, что мифы — это только мифы», — сказала спортсменка. Внутри павильона можно увидеть огромный мозг Фото: instagram-акаунт iriska_konyaeva По ее мнению, российский павильон позволяет своим гостям заглянуть в будущее. «Там были современные конструкции, робот симпатичный такой, шоу с мозгом очень интересное. Когда смотришь, попадаешь в другую реальность, ощущение, что попадаешь в будущее», — отметила олимпийская чемпионка. «Он действительно очень необычный снаружи. То, что внутри — представлено на интересном технологическом уровне. Мне понравилось то, что я видел, мне понравилась организация. Я хотел бы отметить интерес посетителей выставки. Было очень много народу на входе в наш павильон. По моим личным оценкам, 90% были иностранцами», — поделился Андрей Борисенко. На Expo-2020 Россия показала множество футуристических элементов Фото: instagram-аккаунт angelicablaze Он надеется, что будет принято решение о проведении аналогичной выставке в Москве. «Это очень хорошая идея. Надеюсь, она будет также хорошо реализована, как в Дубае. Думаю, она будет иметь успех», — заключил Герой России. Выставка Expo-2020 проходит в Дубае. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыл там Национальный день России. Он объявил, что Москва стала кандидатом на ее проведение в 2030 году. Конкурентами России стали Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия. Также российский премьер заявил о рекордном товарообороте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и перспективах сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Дубае на выставке Expo-2020 проходит международный День России. В российском павильоне пройдут выступления известных исполнителей. Также на выставке можно посмотреть постоянные экспозиции и мультимедийные шоу. Своими впечатлениями с URA.RU от российского павильона поделились телеведущая, общественный деятель Оксана Пушкина, синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. «Наш павильон, как всегда, исключительный. В первую очередь, по дизайну. Архитектор Сергей Чобан постарался от души. По замыслу создателей, сочетание ярких цветов и постоянное изменение направления нитей символизируют бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и постоянное движение вперед. Внутри павильона ты попадаешь словно в иную галактику», — заявила Оксана Пушкина. Она считает, что экспозицию неслучайно назвали «Механика чуда». «Поскольку человеческий мозг отвечает за креативность, он стал главным фокусом экспозиции. Ее цель — показать гостям его устройство и принципы работы, продемонстрировать, как в результате рождается сознание. Для этого организаторы используют мультимедийное шоу в сопровождении проекционных технологий, в центре которого и находится огромная кинетическая скульптура мозга. В общем, чем-чем, а мозгами наша страна славится! После посещения российского павильона в этом ни у кого не останется сомнений. Поражать и удивлять мы умеем», — отметила ведущая. Также своими впечатлениями поделилась Алла Шишкина.«Нас очень классно встретили, очень хорошо все объяснили, рассказали, показали. Дружелюбие, открытость — это то, что запоминается и цепляет в нашем павильоне. Там есть классное интерактивное табло, где развеиваются мифы о России. Там сначала говорят: „Вы думаете у нас по улицам ходят медведи и все пьют водку? А вот и нет“. Там фотографии того, что действительно происходит в Москве и других городах. Я думаю, что если люди увидят, у них будет какое-то представление о том, что мифы — это только мифы», — сказала спортсменка. По ее мнению, российский павильон позволяет своим гостям заглянуть в будущее. «Там были современные конструкции, робот симпатичный такой, шоу с мозгом очень интересное. Когда смотришь, попадаешь в другую реальность, ощущение, что попадаешь в будущее», — отметила олимпийская чемпионка. «Он действительно очень необычный снаружи. То, что внутри — представлено на интересном технологическом уровне. Мне понравилось то, что я видел, мне понравилась организация. Я хотел бы отметить интерес посетителей выставки. Было очень много народу на входе в наш павильон. По моим личным оценкам, 90% были иностранцами», — поделился Андрей Борисенко. Он надеется, что будет принято решение о проведении аналогичной выставке в Москве. «Это очень хорошая идея. Надеюсь, она будет также хорошо реализована, как в Дубае. Думаю, она будет иметь успех», — заключил Герой России. Выставка Expo-2020 проходит в Дубае. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин открыл там Национальный день России. Он объявил, что Москва стала кандидатом на ее проведение в 2030 году. Конкурентами России стали Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия. Также российский премьер заявил о рекордном товарообороте с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и перспективах сотрудничества в сфере ядерной энергии и космоса.