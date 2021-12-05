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Курганским льготникам не выдавали бесплатные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на covid19 в аптеке #55. Курган , лекарства, аптека, тест на covid19
По словам инвалидов, в аптеках не было препаратов, которые им выписывали по рецепту (архивное фото) Фото:

В Курганской области инвалиды второй и третьей группы с лета не могли получить льготные лекарства из-за проблем с поставками. Об этом сообщили представители областного депздрава.

«По лекарственным препаратам „Лозартан“, „Амлодипин“, „Аторвастатин“, „Клопидогрел“ электронные аукционы, объявленные в сентябре, неоднократно не состоялись, по причине отсутствия заявок от поставщиков. Медицинскими организациями организована аналоговая замена препаратов», — объяснили представители депздрава изданию 45.ру.

Инвалиды сообщили в СМИ, что им с июля не выдавали в аптеках по рецепту вышеперечисленные препараты, а альтернатив в медучреждениях не предлагали. По данным депздрава, на момент написания новости, аукционы состоялись, и лекарства должны поступить в аптеки до 10 декабря.

Ранее житель Каргапольскго района перевел мошенникам более 400 тыс. рублей, чтобы получить компенсацию расходов на лекарства. Позже мужчина обратился в полицию.

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В Курганской области инвалиды второй и третьей группы с лета не могли получить льготные лекарства из-за проблем с поставками. Об этом сообщили представители областного депздрава. «По лекарственным препаратам „Лозартан“, „Амлодипин“, „Аторвастатин“, „Клопидогрел“ электронные аукционы, объявленные в сентябре, неоднократно не состоялись, по причине отсутствия заявок от поставщиков. Медицинскими организациями организована аналоговая замена препаратов», — объяснили представители депздрава изданию 45.ру. Инвалиды сообщили в СМИ, что им с июля не выдавали в аптеках по рецепту вышеперечисленные препараты, а альтернатив в медучреждениях не предлагали. По данным депздрава, на момент написания новости, аукционы состоялись, и лекарства должны поступить в аптеки до 10 декабря. Ранее житель Каргапольскго района перевел мошенникам более 400 тыс. рублей, чтобы получить компенсацию расходов на лекарства. Позже мужчина обратился в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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