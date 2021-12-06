Перед приездом Путина в Индию завезли челябинскую гречку. Видео 06 декабря 2021 в 17:30 Размер текста - 17 + В Индии гречка является дефицитным товаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество. «Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу». Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел. Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество. «Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу». Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел. Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям