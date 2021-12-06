Перед приездом Путина в Индию завезли челябинскую гречку. Видео

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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., гречка
В Индии гречка является дефицитным товаром Фото:

Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество.

«Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу».

Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел.

Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа.

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Перед приездом президента России Владимира Путина в Индию на переговоры с премьер-министром в страну завезли гречку из Челябинска. В Индии — дефицит российской крупы. Магазинов, где ее можно приобрести, ограниченное количество. «Год назад гречка стоила 200 рупий. Сейчас — 250», — сообщил хозяин продуктового индийского магазина в интервью «Пятому каналу». Дефицит гречки в Индии вызван пониженным товарооборотом между странами. За месяцы ограничений он заметно просел. Ранее экономист назвал список товаров, которые могут подорожать к 2022 году. В этот список попала и гречневая крупа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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