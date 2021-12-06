Тюменские власти раскрыли сумму трат на борьбу с коронавирусом

Бюджет Тюменской области потратил в 2021 году около 6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«В течение 2021 года в рамках дополнительной потребности отрасли на продолжение противоэпидемиологических мероприятий выделено около 6 млрд рублей. Это ниже уровня 2020 года», — ответили в информационном центре на запрос URA.RU. Сумма расходов в прошлом году не называется.
Снижение расходов в 2021 году власти объясняют тем, что годом ранее в медицинскую отрасль для борьбы с коронавирусом были направлены существенные средства из федерального и областного бюджетов. Они пошли, в частности, на оснащение дополнительного коечного фонда, закупку реанимационного и лабораторного оборудования, кадровое обеспечение и другие мероприятия.
Последние две недели в Тюменской области наблюдается снижение ежедневного количества заболевших коронавирусом — с 327 человек 23 ноября до 307 человек 6 декабря. Это позволило правительству региона пойти на некоторые уступки бизнесу — например, перенести дату ввода QR-кодов в общепите с 3 на 24 декабря.
Бюджет Тюменской области потратил в 2021 году около 6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В течение 2021 года в рамках дополнительной потребности отрасли на продолжение противоэпидемиологических мероприятий выделено около 6 млрд рублей. Это ниже уровня 2020 года», — ответили в информационном центре на запрос URA.RU. Сумма расходов в прошлом году не называется. Снижение расходов в 2021 году власти объясняют тем, что годом ранее в медицинскую отрасль для борьбы с коронавирусом были направлены существенные средства из федерального и областного бюджетов. Они пошли, в частности, на оснащение дополнительного коечного фонда, закупку реанимационного и лабораторного оборудования, кадровое обеспечение и другие мероприятия. Последние две недели в Тюменской области наблюдается снижение ежедневного количества заболевших коронавирусом — с 327 человек 23 ноября до 307 человек 6 декабря. Это позволило правительству региона пойти на некоторые уступки бизнесу — например, перенести дату ввода QR-кодов в общепите с 3 на 24 декабря.