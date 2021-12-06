06 декабря 2021
05 декабря 2021
04 декабря 2021

Тюменские власти раскрыли сумму трат на борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
На оснащение больниц оборудованием и кадрами тюменский бюджет потратил 6 млрд рублей Фото:
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Коронавирус COVID-19

Бюджет Тюменской области потратил в 2021 году около 6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«В течение 2021 года в рамках дополнительной потребности отрасли на продолжение противоэпидемиологических мероприятий выделено около 6 млрд рублей. Это ниже уровня 2020 года», — ответили в информационном центре на запрос URA.RU. Сумма расходов в прошлом году не называется.

Снижение расходов в 2021 году власти объясняют тем, что годом ранее в медицинскую отрасль для борьбы с коронавирусом были направлены существенные средства из федерального и областного бюджетов. Они пошли, в частности, на оснащение дополнительного коечного фонда, закупку реанимационного и лабораторного оборудования, кадровое обеспечение и другие мероприятия.

Последние две недели в Тюменской области наблюдается снижение ежедневного количества заболевших коронавирусом — с 327 человек 23 ноября до 307 человек 6 декабря. Это позволило правительству региона пойти на некоторые уступки бизнесу — например, перенести дату ввода QR-кодов в общепите с 3 на 24 декабря.

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Бюджет Тюменской области потратил в 2021 году около 6 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «В течение 2021 года в рамках дополнительной потребности отрасли на продолжение противоэпидемиологических мероприятий выделено около 6 млрд рублей. Это ниже уровня 2020 года», — ответили в информационном центре на запрос URA.RU. Сумма расходов в прошлом году не называется. Снижение расходов в 2021 году власти объясняют тем, что годом ранее в медицинскую отрасль для борьбы с коронавирусом были направлены существенные средства из федерального и областного бюджетов. Они пошли, в частности, на оснащение дополнительного коечного фонда, закупку реанимационного и лабораторного оборудования, кадровое обеспечение и другие мероприятия. Последние две недели в Тюменской области наблюдается снижение ежедневного количества заболевших коронавирусом — с 327 человек 23 ноября до 307 человек 6 декабря. Это позволило правительству региона пойти на некоторые уступки бизнесу — например, перенести дату ввода QR-кодов в общепите с 3 на 24 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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