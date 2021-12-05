05 декабря 2021
04 декабря 2021

Психолог оценил состояние детдомовца, истязавшего малыша

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, сизо, автозак, заключенные, заключение, зэки, арест, задержание
Подросток находится в заключении, с ним работает психолог (фото из архива) Фото:

Подросток из Кипельского детского дома (Курганская область), которого обвиняют в истязании двухлетнего малыша, переживает из-за своего поступка. Однако в момент издевательств над малышом он считал все это просто игрой. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен Алена Лопатина.

«Подросток находится под стражей, следствие продолжается. Психолог, сотрудник СИЗО, постоянно работает с ним. По его оценкам, ребенок глубоко раскаивается. Он осознает, что его поступок повлек такие серьезные последствия. Он не испытывает агрессии ни к малышу, ни к детскому дому, ни к воспитателям. Переживает за то, что так поступил. С его слов, он не осознавал, что совершает [что-то плохое]. Для него это была игра», — рассказала URA.RU Алена Лопатина, отметив, что наказание подростку определит суд.

Омбудсмен также сообщила, что в Кипельском детском доме работали психологи из МГУ им. Ломоносова, направленные в Курганскую область уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой. «Рабочий визит совершили два психолога. Они пообщались с детьми и воспитателями. В целом дали положительную оценку как состоянию детей, так и эмоциональной атмосфере в детдоме. Отметили доброжелательное отношение сотрудников, которые переживают за детей», — сообщила Лопатина.

В ноябре в интернете появилась запись, как подростки в детском доме в селе Кипель издеваются над двухлетним малышом. В отношении 16-летнего воспитанника детдома было возбуждено уголовное дело. Малыш попал в детдом после закрытия единственного в Кургане дома ребенка: здание переоборудовали под ковидный госпиталь, а детей распределили по детдомам. После скандала власти заявили, что в декабре малышей из детдомов переведут в Центр помощи детям в Кургане. Сейчас в здании центра идет ремонт.

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Подросток из Кипельского детского дома (Курганская область), которого обвиняют в истязании двухлетнего малыша, переживает из-за своего поступка. Однако в момент издевательств над малышом он считал все это просто игрой. Об этом URA.RU сообщила детский омбудсмен Алена Лопатина. «Подросток находится под стражей, следствие продолжается. Психолог, сотрудник СИЗО, постоянно работает с ним. По его оценкам, ребенок глубоко раскаивается. Он осознает, что его поступок повлек такие серьезные последствия. Он не испытывает агрессии ни к малышу, ни к детскому дому, ни к воспитателям. Переживает за то, что так поступил. С его слов, он не осознавал, что совершает [что-то плохое]. Для него это была игра», — рассказала URA.RU Алена Лопатина, отметив, что наказание подростку определит суд. Омбудсмен также сообщила, что в Кипельском детском доме работали психологи из МГУ им. Ломоносова, направленные в Курганскую область уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой. «Рабочий визит совершили два психолога. Они пообщались с детьми и воспитателями. В целом дали положительную оценку как состоянию детей, так и эмоциональной атмосфере в детдоме. Отметили доброжелательное отношение сотрудников, которые переживают за детей», — сообщила Лопатина. В ноябре в интернете появилась запись, как подростки в детском доме в селе Кипель издеваются над двухлетним малышом. В отношении 16-летнего воспитанника детдома было возбуждено уголовное дело. Малыш попал в детдом после закрытия единственного в Кургане дома ребенка: здание переоборудовали под ковидный госпиталь, а детей распределили по детдомам. После скандала власти заявили, что в декабре малышей из детдомов переведут в Центр помощи детям в Кургане. Сейчас в здании центра идет ремонт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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