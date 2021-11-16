После скандала в курганском детском доме воспитанников перевезут

Дети смогут переехать в Центр помощи детям в Кургане, после того как там закончат ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После скандала с издевательством над ребенком в детском доме в Кипели (Курганская область), воспитанников переведут в Центр помощи детям в Кургане. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области.

«Воспитанники Курганского дома ребенка будут переведены в „Центр помощи детям № 1“», — сообщается в Telegram-канале. Дети переедут Центр после ремонта, который должен закончиться в декабре 2021 года.

Ранее в интернете появилась запись, как подростки в детском доме в селе Кипель издеваются над маленьким ребенком. В отношении 16-летнего воспитанника детского дома было возбуждено уголовное дело, его самого заключили под стражу. После закрытия единственного в Кургане дома ребенка, часть детей перевели в Киельский детский дом, который ранее уже попадал под проверки прокуратуры. Сам курганский дом ребенка переоборудовали под ковидный госпиталь.