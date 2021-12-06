Политологи: регионы России массово отказались обсуждать QR-коды

07 декабря 2021 в 03:01 Размер текста - 17 +

11 регионов уклонились от обсуждения законопроектов о QR-кодах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды 11 российских регионов уклонились от обсуждения законопроектов о QR-кодах. Об этом сообщается в докладе фонда «Петербургская политика». Так, отказались обсуждать QR-коды во Владимирской, Курской, Орловской, Амурской, Вологодской, Иркутской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Москве, Карелии и Чукотском АО. К примеру, во Владимирской области сослались на то, что обсуждение федерального законопроекта — это право депутатов, а не их обязанность. Как утверждается в документе, в Томской, Кировской и Калининградской областях региональные депутаты поддержали инициативу заочным голосованием без публичного обсуждения. При этом в трех других субъектах это произошло только после скандала. Так, с первого раза законопроект не одобрили в парламенте Северной Осетии. После этого свой пост покинул глава фракции единороссов в Заксобрании Северной Осетии. В Челябинской области во время обсуждения в парламент попытались проникнуть противники введения QR-кодов, а в Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты. Еще в пяти российских регионах — Ленинградская, Свердловская области, а также Алтайский край, Севастополь и Санкт-Петербург — обсуждение правительственной инициативы не начиналось. Однако политологи отмечают, что 45 регионов уже поддержали новые проекты. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

11 российских регионов уклонились от обсуждения законопроектов о QR-кодах. Об этом сообщается в докладе фонда «Петербургская политика». Так, отказались обсуждать QR-коды во Владимирской, Курской, Орловской, Амурской, Вологодской, Иркутской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Москве, Карелии и Чукотском АО. К примеру, во Владимирской области сослались на то, что обсуждение федерального законопроекта — это право депутатов, а не их обязанность. Как утверждается в документе, в Томской, Кировской и Калининградской областях региональные депутаты поддержали инициативу заочным голосованием без публичного обсуждения. При этом в трех других субъектах это произошло только после скандала. Так, с первого раза законопроект не одобрили в парламенте Северной Осетии. После этого свой пост покинул глава фракции единороссов в Заксобрании Северной Осетии. В Челябинской области во время обсуждения в парламент попытались проникнуть противники введения QR-кодов, а в Астраханской области отрицательные отзывы на законопроект направили региональная общественная и торгово-промышленная палаты. Еще в пяти российских регионах — Ленинградская, Свердловская области, а также Алтайский край, Севастополь и Санкт-Петербург — обсуждение правительственной инициативы не начиналось. Однако политологи отмечают, что 45 регионов уже поддержали новые проекты. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.