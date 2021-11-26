Ъ: уволился глава фракции ЕР, провалившей голосование по QR-кодам

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, депутат, чиновник, руки, масочный режим
Тимур Ортабаев сложил полномочия по собственному желанию Фото:

Глава фракции «Единой России» в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев ушел в отставку. Днем ранее депутаты региона отклонили закон о QR-кодах, но потом переголосовали и все же приняли его. Об этом рассказал источник в региональном отделении партии.

«Он просто опередил события и ушел сам. После скандала в парламенте оставаться руководителем фракции он уже не мог, потому что не смог обеспечить ни нормальную явку своей партии на заседание, ни соответствующий результат, а такого не прощают ни здесь, ни в Москве», — сказал источник «Коммерсанта».

25 ноября парламент Северной Осетии не поддержал федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Позже депутаты переголосовали за принятие закона. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах по всей стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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