Ъ: уволился глава фракции ЕР, провалившей голосование по QR-кодам

Глава фракции «Единой России» в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев ушел в отставку. Днем ранее депутаты региона отклонили закон о QR-кодах, но потом переголосовали и все же приняли его. Об этом рассказал источник в региональном отделении партии.
«Он просто опередил события и ушел сам. После скандала в парламенте оставаться руководителем фракции он уже не мог, потому что не смог обеспечить ни нормальную явку своей партии на заседание, ни соответствующий результат, а такого не прощают ни здесь, ни в Москве», — сказал источник «
25 ноября парламент Северной Осетии не поддержал федеральный закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Позже депутаты переголосовали за принятие закона. Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах по всей стране.
Подписывайтесь на URA.RU в