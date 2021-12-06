В МИД ЮАР сравнили штамм коронавируса «Омикрон» с гриппом

07 декабря 2021 в 04:29 Размер текста - 17 +

В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм COVID «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела. «Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему „Омикроном“ не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация», — заявил Моньела в интервью «Известиям». Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм COVID «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела. «Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему „Омикроном“ не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация», — заявил Моньела в интервью «Известиям». Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон».