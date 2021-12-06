06 декабря 2021

В МИД ЮАР сравнили штамм коронавируса «Омикрон» с гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, кашель
В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм COVID «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела.

«Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему „Омикроном“ не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация», — заявил Моньела в интервью «Известиям».

Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм COVID «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Об этом рассказал официальный представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела. «Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему „Омикроном“ не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация», — заявил Моньела в интервью «Известиям». Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые обнаружили в ЮАР в ноябре. ВОЗ сообщила, что новая мутация может вызывать повторные заражения у ранее переболевших, передает телеканал 360. Организация также признала, что существующие вакцины малоэффективны против этого штамма COVID-19. Из-за нового варианта коронавируса власти страны уже ввели двухнедельный карантин для приезжающих из ЮАР и соседних стран. Роспотребнадзоре сообщили, что в России появились первые случаи заражения штаммом «Омикрон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...