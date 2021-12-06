В Кургане оштрафовали высокопоставленного чиновника

Директора областного департамента Станислава Носкова оштрафовали дважды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислава Носкова дважды оштрафовали из-за сведений о пожарной опасности в лесах. Об этом URA.RU сообщили в горсуде Кургана.

«Постановление заместителя начальника отдела контроля переданных полномочий субъектам Российской Федерации по охране и защите лесов департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу <…> о привлечении к административной ответственности <…> оставлено без изменений. <…> Назначено наказание в виде штрафа», — рассказали в суде.

Носкова обвинили в непредоставлении сведений либо предоставлении недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В КоАП РФ указано, что должностным лицам за такое нарушение грозит от 10 до 15 тыс. рублей. На сайте горсуда размещены два дела по этой статье, где ответчиком выступал Носков.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с остальными департаментами правительства региона. На момент написания новости, ответ не был получен.

Летом в Курганской области была высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Например, в июле Курганской области горели леса и поля Варгашинского и Кетовского районов.