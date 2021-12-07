В курганском городе из-за нарушений закрыли «Доброцен»

Магазин федеральной сети в Катайске закрыли на 30 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске (Курганская область) по решению суда на месяц закрыли «Доброцен». Санитарные врачи нашли в магазине федеральной сети нарушения антиковидных мер, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«При проведении выездного обследования в магазине „Доброцен“ ООО „Правильный выбор“ в г. Катайске установлены нарушения требований соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения новой коронавирусной инфекции. В отношении юридических лиц был составлен протокол (по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), материалы направлены в суд», — говорится в сообщении ведомства.

По данным проверки, в магазине не обеззараживали воздух, так как не было необходимого оборудования. Сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, нарушали правила масочного режима. У входа в торговый зал на столике находился флакон распылитель с незарегистрированным антисептиком.

Суд назначил юрлицу наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток с 06.12.2021 года. «В настоящее время постановление не вступило в законную силу. Наказание может быть прекращено досрочно, если будут устранены обстоятельства, послужившие для него основанием», — уточнили в Роспотребнадзоре.