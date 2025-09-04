Умер легендарный модельер Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает La Repubblica.
«Скончался сегодня 4 сентября 91-летний Джорджо Армани. Он ушел, как всегда хотел: работая», — сказано в сообщении.
Джорджо Армани основал собственный дом моды в 1975 году. Его коллекции оказали влияние не только на развитие высокой моды, но и на деловой стиль, популяризовав минимализм и лаконичные силуэты. Армани сотрудничал со многими знаменитостями, включая известных актеров Голливуда, а его костюмы стали неотъемлемой частью красных дорожек и важных кинематографических событий.
