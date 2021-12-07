В ЯНАО жителей «авариек» переселили в бракованные новостройки

В Муравленко у 7 многоквартирных домов, куда переселили жителей авариек, нашли нарушения строительных норм Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) жителей аварийных домов переселили в новые дома, построенные с нарушениями норм. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«По итогам ранее проведенной прокуратурой города проверки в связи с обращениями граждан, принятыми прокурором округа на личном приеме, выявлены нарушения строительных норм и правил при эксплуатации домов (промерзание стен, трещины), в которые граждане были переселены из аварийного жилья», — говорится в сообщении правоохранителей.

Обращения были поданы в ходе личного приема жителей города первым заместителем прокурором округа Владимиром Мартыновым. После этого было проведено совещание, в ходе которого руководители структурных подразделений города Муравленко доложили о проделанной работе над устранением нарушений. Итогом стала разработка дополнительной «дорожной карты», предусматривающей необходимые мероприятия.

Агентство обратилось в администрацию города Муравленко для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.