07 декабря 2021
06 декабря 2021

В ЯНАО жителей «авариек» переселили в бракованные новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Муравленко у 7 многоквартирных домов, куда переселили жителей авариек, нашли нарушения строительных норм Фото:

В Муравленко (ЯНАО) жителей аварийных домов переселили в новые дома, построенные с нарушениями норм. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«По итогам ранее проведенной прокуратурой города проверки в связи с обращениями граждан, принятыми прокурором округа на личном приеме, выявлены нарушения строительных норм и правил при эксплуатации домов (промерзание стен, трещины), в которые граждане были переселены из аварийного жилья», — говорится в сообщении правоохранителей.

Обращения были поданы в ходе личного приема жителей города первым заместителем прокурором округа Владимиром Мартыновым. После этого было проведено совещание, в ходе которого руководители структурных подразделений города Муравленко доложили о проделанной работе над устранением нарушений. Итогом стала разработка дополнительной «дорожной карты», предусматривающей необходимые мероприятия.

Агентство обратилось в администрацию города Муравленко для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

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В Муравленко (ЯНАО) жителей аварийных домов переселили в новые дома, построенные с нарушениями норм. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «По итогам ранее проведенной прокуратурой города проверки в связи с обращениями граждан, принятыми прокурором округа на личном приеме, выявлены нарушения строительных норм и правил при эксплуатации домов (промерзание стен, трещины), в которые граждане были переселены из аварийного жилья», — говорится в сообщении правоохранителей. Обращения были поданы в ходе личного приема жителей города первым заместителем прокурором округа Владимиром Мартыновым. После этого было проведено совещание, в ходе которого руководители структурных подразделений города Муравленко доложили о проделанной работе над устранением нарушений. Итогом стала разработка дополнительной «дорожной карты», предусматривающей необходимые мероприятия. Агентство обратилось в администрацию города Муравленко для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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