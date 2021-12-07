07 декабря 2021
06 декабря 2021

За смерть строителя на развязке в Новом Уренгое ответит мастер

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , прокурор, зал суда, судебное заседание, судья, судебный процесс
Обвинительное заключение в отношении мастера направлено для рассмотрения в суд Фото:

Причиной смерти рабочего на строительстве дорожной развязки в Новом Уренгое в ноябре прошлого года стало несоблюдение правил безопасности, говорится в сообщении окружного СУ СКР. Следователи пришли к выводу, что мастер дал подчиненным задание на выполнение высотных работ без страховочных приспособлений, из-за чего один сорвавшийся с высоты погиб, второй получил тяжелые травмы.

«Мастер строительных и монтажных работ, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, направил двух рабочих предприятия на производство работ на высоте, не выдав им средства индивидуальной защиты, предотвращающие падение. В процессе выполнения работ в результате частичного разрушения подмостий рабочие упали на землю. При падении один рабочий получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй рабочий погиб», — говорится в сообщении СУ СК.

Расследование уголовного дело закончено и оно передано для рассмотрения в суд. Мастера строительных и монтажных работ обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. За это руководителю грозит лишение свободы до пяти лет.

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Причиной смерти рабочего на строительстве дорожной развязки в Новом Уренгое в ноябре прошлого года стало несоблюдение правил безопасности, говорится в сообщении окружного СУ СКР. Следователи пришли к выводу, что мастер дал подчиненным задание на выполнение высотных работ без страховочных приспособлений, из-за чего один сорвавшийся с высоты погиб, второй получил тяжелые травмы. «Мастер строительных и монтажных работ, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, направил двух рабочих предприятия на производство работ на высоте, не выдав им средства индивидуальной защиты, предотвращающие падение. В процессе выполнения работ в результате частичного разрушения подмостий рабочие упали на землю. При падении один рабочий получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй рабочий погиб», — говорится в сообщении СУ СК. Расследование уголовного дело закончено и оно передано для рассмотрения в суд. Мастера строительных и монтажных работ обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. За это руководителю грозит лишение свободы до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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