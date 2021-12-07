За смерть строителя на развязке в Новом Уренгое ответит мастер

Обвинительное заключение в отношении мастера направлено для рассмотрения в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной смерти рабочего на строительстве дорожной развязки в Новом Уренгое в ноябре прошлого года стало несоблюдение правил безопасности, говорится в сообщении окружного СУ СКР. Следователи пришли к выводу, что мастер дал подчиненным задание на выполнение высотных работ без страховочных приспособлений, из-за чего один сорвавшийся с высоты погиб, второй получил тяжелые травмы.

«Мастер строительных и монтажных работ, являясь ответственным за соблюдение требований охраны труда, направил двух рабочих предприятия на производство работ на высоте, не выдав им средства индивидуальной защиты, предотвращающие падение. В процессе выполнения работ в результате частичного разрушения подмостий рабочие упали на землю. При падении один рабочий получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй рабочий погиб», — говорится в сообщении СУ СК.

Расследование уголовного дело закончено и оно передано для рассмотрения в суд. Мастера строительных и монтажных работ обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. За это руководителю грозит лишение свободы до пяти лет.