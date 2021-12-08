Источник назвал причину обледенения самолета S7 в Иркутске

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Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, сибирь, S7
Причиной обледенения самолета S7 стал снег Фото:

Неудаление снега с передней части фюзеляжа стало причиной обледенения самолета авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск. Ранее самолет экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна.

«Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда, и закупорил отверстия приемников», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров и экстренно приземлился в Иркутске. Позже авиакомпания временно отстранила от работы экипаж самолета. Также были опубликованы переговоры командира экипажа с диспетчером.

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Неудаление снега с передней части фюзеляжа стало причиной обледенения самолета авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск. Ранее самолет экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна. «Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда, и закупорил отверстия приемников», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Ранее у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров и экстренно приземлился в Иркутске. Позже авиакомпания временно отстранила от работы экипаж самолета. Также были опубликованы переговоры командира экипажа с диспетчером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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