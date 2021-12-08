Источник назвал причину обледенения самолета S7 в Иркутске

Причиной обледенения самолета S7 стал снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неудаление снега с передней части фюзеляжа стало причиной обледенения самолета авиакомпании S7, летевшего из Магадана в Новосибирск. Ранее самолет экстренно приземлился в Иркутске из-за обледенения судна.

«Причиной стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда, и закупорил отверстия приемников», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее у самолета авиакомпании S7, вылетевшего из Магадана, возникли проблемы с управлением. Из-за обледенения двигателей самолет снизился на 2,7 тысяч метров и экстренно приземлился в Иркутске. Позже авиакомпания временно отстранила от работы экипаж самолета. Также были опубликованы переговоры командира экипажа с диспетчером.