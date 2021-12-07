07 декабря 2021

В Екатеринбурге сильные заморозки сменятся резким потеплением

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Екатеринбурге, снег, зима, екатеринбург , виды екатеринбурга
9 декабря в Екатеринбурге потеплеет до -2 градусов Фото:

Сильные заморозки в Екатеринбурге сменит теплая и безветренная погода в ночь 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

«9-10 декабря в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура воздуха будет держаться от -2°С до -4°С днем, до -10°С ночью, возможен небольшой снег», — обещают синоптики из Уралгидрометцентра.

При этом, 11 декабря снова похолодает. Температура снизится до -10°С днем и до -13°С ночью. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Декабрь в Свердловской области начался с плюсовой температуры, из-за чего улицы города покрылись коркой льда. Жители города возмущались состоянием тротуаров, а некоторым пришлось обратиться в травмпункт. На 6—8 декабря синоптики прогнозировали резкое похолодание до -25°С.

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Сильные заморозки в Екатеринбурге сменит теплая и безветренная погода в ночь 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. «9-10 декабря в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура воздуха будет держаться от -2°С до -4°С днем, до -10°С ночью, возможен небольшой снег», — обещают синоптики из Уралгидрометцентра. При этом, 11 декабря снова похолодает. Температура снизится до -10°С днем и до -13°С ночью. По данным синоптиков, осадков не ожидается. Декабрь в Свердловской области начался с плюсовой температуры, из-за чего улицы города покрылись коркой льда. Жители города возмущались состоянием тротуаров, а некоторым пришлось обратиться в травмпункт. На 6—8 декабря синоптики прогнозировали резкое похолодание до -25°С.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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