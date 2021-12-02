Резкое похолодание идет на Свердловскую область

На севере региона будет до -25° С Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области ожидаются снегопады и похолодание до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

«Первая половина следующей недели ожидается умеренно морозной: 6—8 декабря ночью -10,-15°, на севере -20,-25°, днем -8,-13°, на севере -13,-18° С», — сказано на сайте. Во второй половине недели температура повысится на 5-7° С.

На выходных 4 и 5 декабря ожидается от -6° С до -3° С ночью и от 3° С до 4° С днем. В прогнозе синоптиков отмечается, что на север области придет атлантический циклон, ожидаются снегопады.

Декабрь в Свердловской области начался с плюсовой температуры, из-за чего улицы города покрылись коркой льда. Жители города возмущались состоянием тротуаров, а некоторым пришлось обратиться в травмпункт. Из-за плюсовых температур в Серове растаял ледовый городок.