02 декабря 2021

Резкое похолодание идет на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, пробка, трамвай, мороз, холод, транспортная реформа, холодная погода
На севере региона будет до -25° С Фото:

В Свердловской области ожидаются снегопады и похолодание до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

«Первая половина следующей недели ожидается умеренно морозной: 6—8 декабря ночью -10,-15°, на севере -20,-25°, днем -8,-13°, на севере -13,-18° С», — сказано на сайте. Во второй половине недели температура повысится на 5-7° С.

На выходных 4 и 5 декабря ожидается от -6° С до -3° С ночью и от 3° С до 4° С днем. В прогнозе синоптиков отмечается, что на север области придет атлантический циклон, ожидаются снегопады.

Декабрь в Свердловской области начался с плюсовой температуры, из-за чего улицы города покрылись коркой льда. Жители города возмущались состоянием тротуаров, а некоторым пришлось обратиться в травмпункт. Из-за плюсовых температур в Серове растаял ледовый городок.

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В Свердловской области ожидаются снегопады и похолодание до -25 градусов. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. «Первая половина следующей недели ожидается умеренно морозной: 6—8 декабря ночью -10,-15°, на севере -20,-25°, днем -8,-13°, на севере -13,-18° С», — сказано на сайте. Во второй половине недели температура повысится на 5-7° С. На выходных 4 и 5 декабря ожидается от -6° С до -3° С ночью и от 3° С до 4° С днем. В прогнозе синоптиков отмечается, что на север области придет атлантический циклон, ожидаются снегопады. Декабрь в Свердловской области начался с плюсовой температуры, из-за чего улицы города покрылись коркой льда. Жители города возмущались состоянием тротуаров, а некоторым пришлось обратиться в травмпункт. Из-за плюсовых температур в Серове растаял ледовый городок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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