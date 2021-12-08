Саакашвили пропустит суд из-за ухудшения здоровья

09 декабря 2021 в 02:49 Размер текста - 17 +

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь пропустит судебное заседание Фото: depositphotos.com Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что пропустит судебное заседание в четверг из-за проблем со здоровьем. Об этом политик написал в Facebook. «Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал Саакашвили на личной странице в соцсети Facebook. Месяцем ранее, 10 ноября, проходило первое заседание по делу Саакашвили. Тогда в Тбилисском городском суде экс-президента не было по причине того, что врачи опасались ухудшения здоровья политика из-за его голодовки. Сотрудники прокуратуры предложили подключить Саакашвили в онлайн-трансляции, чтобы он все же смог присутствовать на заседании, однако судьи отклонили это предложение. Михаилу Саакашвили было предъявлено обвинение о незаконном пересечении границы. Политик прибыл в страну 1 октября, чтобы поддержать граждан в период выборов в местные органы власти. Он был задержан сразу по нескольким делам. После задержания он объявил голодовку. На 35-й день протеста он сообщил об ухудшении своего состоянии. Позже он все же начал питаться по специально разработанной для него схеме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что пропустит судебное заседание в четверг из-за проблем со здоровьем. Об этом политик написал в Facebook. «Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал Саакашвили на личной странице в соцсети Facebook. Месяцем ранее, 10 ноября, проходило первое заседание по делу Саакашвили. Тогда в Тбилисском городском суде экс-президента не было по причине того, что врачи опасались ухудшения здоровья политика из-за его голодовки. Сотрудники прокуратуры предложили подключить Саакашвили в онлайн-трансляции, чтобы он все же смог присутствовать на заседании, однако судьи отклонили это предложение. Михаилу Саакашвили было предъявлено обвинение о незаконном пересечении границы. Политик прибыл в страну 1 октября, чтобы поддержать граждан в период выборов в местные органы власти. Он был задержан сразу по нескольким делам. После задержания он объявил голодовку. На 35-й день протеста он сообщил об ухудшении своего состоянии. Позже он все же начал питаться по специально разработанной для него схеме.