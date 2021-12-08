08 декабря 2021

В правительстве РФ рассказали, чем Мишустин займется в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Это первый визит Мишустина в Пермь Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь посетит несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ.

«В Перми М.В.Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. Также в программе председателя Правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мишустиным в Пермь приедут глава минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава минкульта Ольга Любимова, а также министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Предполагается, что премьер-министр посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя «ПД-35»), Пермскую краевую больницу.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь посетит несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ. «В Перми М.В.Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. Также в программе председателя Правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — говорится в сообщении на сайте правительства. Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мишустиным в Пермь приедут глава минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава минкульта Ольга Любимова, а также министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Предполагается, что премьер-министр посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя «ПД-35»), Пермскую краевую больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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