В правительстве РФ рассказали, чем Мишустин займется в Перми

09 декабря 2021 в 09:55 Размер текста - 17 +

Это первый визит Мишустина в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь посетит несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ. «В Перми М.В.Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. Также в программе председателя Правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — говорится в сообщении на сайте правительства. Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мишустиным в Пермь приедут глава минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава минкульта Ольга Любимова, а также министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Предполагается, что премьер-министр посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя «ПД-35»), Пермскую краевую больницу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пермь посетит несколько объектов социальной и производственных сфер. План мероприятий анонсировали в правительстве РФ. «В Перми М.В.Мишустин посетит ряд объектов социальной, культурной и производственной сфер. Также в программе председателя Правительства — совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения и беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — говорится в сообщении на сайте правительства. Как ранее сообщало URA.RU, вместе с Мишустиным в Пермь приедут глава минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава минкульта Ольга Любимова, а также министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Виталий Савельев и вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. Предполагается, что премьер-министр посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы» (занимается разработкой двигателя «ПД-35»), Пермскую краевую больницу.