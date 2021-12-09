Фура столкнулась с автомобилем «ВАЗ»Фото: «Ямалспас»
В ХМАО на 231 км трассы Сургут — Салехард произошло ДТП между автомобилем «ВАЗ» и фурой. Как сообщили URA.RU в «Ямалспас», погиб водитель легкового автомобиля.
«В 8.30 поступил вызов нашему оперативному дежурному: на 231 км трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобиль ВАЗ и фура, есть погибший. На трассе, в кювете лежит перевернутая фура и смятый легковой автомобиль, в котором был зажат уже мертвый человек», — сообщили URA.RU спасатели.
На данный момент на месте аварии работают следователи и спецслужбы из Когалыма. Спасатели из ЯНАО, после обеспечения доступ к телу погибшего, вернулись в расположение отряда.
Агентство обратилось за комментарием в УГИБДД РФ по ХМАО-Югра для получения комментария. В областной Госавтоинспекции пообещали дать комментарий позднее.
В ХМАО на 231 км трассы Сургут — Салехард произошло ДТП между автомобилем «ВАЗ» и фурой. Как сообщили URA.RU в «Ямалспас», погиб водитель легкового автомобиля. «В 8.30 поступил вызов нашему оперативному дежурному: на 231 км трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобиль ВАЗ и фура, есть погибший. На трассе, в кювете лежит перевернутая фура и смятый легковой автомобиль, в котором был зажат уже мертвый человек», — сообщили URA.RU спасатели. На данный момент на месте аварии работают следователи и спецслужбы из Когалыма. Спасатели из ЯНАО, после обеспечения доступ к телу погибшего, вернулись в расположение отряда. Агентство обратилось за комментарием в УГИБДД РФ по ХМАО-Югра для получения комментария. В областной Госавтоинспекции пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии на трасе ЯНАО — ХМАО, где водитель грузового автомобиля «Газель» столкнулся с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован.