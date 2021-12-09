На трассе между ЯНАО и Югрой погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура столкнулась с автомобилем «ВАЗ» Фото:

В ХМАО на 231 км трассы Сургут — Салехард произошло ДТП между автомобилем «ВАЗ» и фурой. Как сообщили URA.RU в «Ямалспас», погиб водитель легкового автомобиля.

«В 8.30 поступил вызов нашему оперативному дежурному: на 231 км трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобиль ВАЗ и фура, есть погибший. На трассе, в кювете лежит перевернутая фура и смятый легковой автомобиль, в котором был зажат уже мертвый человек», — сообщили URA.RU спасатели.

На данный момент на месте аварии работают следователи и спецслужбы из Когалыма. Спасатели из ЯНАО, после обеспечения доступ к телу погибшего, вернулись в расположение отряда.

Агентство обратилось за комментарием в УГИБДД РФ по ХМАО-Югра для получения комментария. В областной Госавтоинспекции пообещали дать комментарий позднее.

Ранее URA.RU сообщало о другой аварии на трасе ЯНАО — ХМАО, где водитель грузового автомобиля «Газель» столкнулся с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован.

Фура смяла грузовой автомобиль

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В ХМАО на 231 км трассы Сургут — Салехард произошло ДТП между автомобилем «ВАЗ» и фурой. Как сообщили URA.RU в «Ямалспас», погиб водитель легкового автомобиля. «В 8.30 поступил вызов нашему оперативному дежурному: на 231 км трассы Сургут — Салехард столкнулись автомобиль ВАЗ и фура, есть погибший. На трассе, в кювете лежит перевернутая фура и смятый легковой автомобиль, в котором был зажат уже мертвый человек», — сообщили URA.RU спасатели. На данный момент на месте аварии работают следователи и спецслужбы из Когалыма. Спасатели из ЯНАО, после обеспечения доступ к телу погибшего, вернулись в расположение отряда. Агентство обратилось за комментарием в УГИБДД РФ по ХМАО-Югра для получения комментария. В областной Госавтоинспекции пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало о другой аварии на трасе ЯНАО — ХМАО, где водитель грузового автомобиля «Газель» столкнулся с автобусом. В ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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