Депутат Госдумы предложил государству погасить долги россиян

10 декабря 2021 в 08:33 Размер текста - 17 +

У России накопились огромные резервы, за счет которых можно погасить долги граждан и повысить пособия и пенсии, считает Дмитрий Новиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, представитель КПРФ Дмитрий Новиков предложил погасить долги россиян по ЖКХ и ипотеке за счет Фонда национального благосостояния. По его мнению, у страны есть огромные резервы, за счет которых можно улучшить материальное положение граждан. «Объем Фонда национального благосостояния едва ли не сравнялся с доходной частью федерального бюджета, при этом сам бюджет является профицитным. Погасить долги населения и по ЖКХ, и по кредитам, и по ипотечным долгам абсолютно реально», — цитирует Дмитрия Новикова официальный сайт КПРФ. Депутат отметил также, что у России накопились огромные резервы, за счет которых можно поднять пенсии и пособия. По мнению Новикова, это помогло бы повысить спрос и подстегнуть производство в условиях санкций. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил погасить долги по ЖКХ за счет советских вкладов. Таким образом россияне смогут вернуть свои сбережения, размещенные в Сбербанке до 20 июня 1991 года. До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, которые откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года, передает «Национальная служба новостей». Заморозку продлевают ежегодно, начиная с 2003 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, представитель КПРФ Дмитрий Новиков предложил погасить долги россиян по ЖКХ и ипотеке за счет Фонда национального благосостояния. По его мнению, у страны есть огромные резервы, за счет которых можно улучшить материальное положение граждан. «Объем Фонда национального благосостояния едва ли не сравнялся с доходной частью федерального бюджета, при этом сам бюджет является профицитным. Погасить долги населения и по ЖКХ, и по кредитам, и по ипотечным долгам абсолютно реально», — цитирует Дмитрия Новикова официальный сайт КПРФ. Депутат отметил также, что у России накопились огромные резервы, за счет которых можно поднять пенсии и пособия. По мнению Новикова, это помогло бы повысить спрос и подстегнуть производство в условиях санкций. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил погасить долги по ЖКХ за счет советских вкладов. Таким образом россияне смогут вернуть свои сбережения, размещенные в Сбербанке до 20 июня 1991 года. До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, которые откладывает компенсацию советских вкладов до 2025 года, передает «Национальная служба новостей». Заморозку продлевают ежегодно, начиная с 2003 года.