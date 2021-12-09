Тюменская пенсионерка выиграла суд у коллекторов

На 73-летнюю женщину хотели повесить долг по кредитке, которой она не пользовалась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Викуловского района Тюменской области смогла доказать в суде, что коллекторы незаконно требуют у нее долг по кредитной карте, которой она не пользовалась. Об этом URA.RU рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В суд с иском к 73-летней женщине обратилось ООО „СпецСнаб71“, которое требовало взыскать долг по кредиту от 2014 года. По версии компании, тогда женщина активировала кредитную карту, но в 2017 году перестала погашать по ней задолженность. Однако в суде ответчица утверждала, что никакой карты никогда не заводила», — рассказали URA.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как пояснили в пресс-службе, долг жительницы Тюменской области ООО «СпецСнаб71» был передан от АО «ОТП Банк». С пожилой женщины коллекторы хотели получить более 235 000 рублей.

Сама ответчица пояснила, что десять лет назад купила ноутбук в кредит, который давно погасила. Кредитку, о которой говорил истец, она никогда не видела. Да и в целом платить долг в даты, указанные в судебном деле, не могла — пенсия ей начислялась совсем в другие дни.

При этом истец не предоставил в суд доказательств, что картой пользовалась именно эта тюменка. Кроме того, по делу прошел срок исковой давности. По итогу в иске коллекторам было отказано.