09 декабря 2021
08 декабря 2021

Правовой департамент ЯНАО получил постоянного директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Оксана Федоренко назначена на пост директора государственно-правового департамента ЯНАО Фото:

Директором государственно-правового департамента ЯНАО назначена Оксана Федоренко. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Оксана Федоренко больше не исполняющий обязанности директора ГПД. Ее официально назначили директором государственно-правового департамента ЯНАО», — рассказал источник.

В пресс-службе правительства ЯНАО назначение Федоренко официально подтвердили. «Сообщение о назначении директора готовится, в ближайшее время будет опубликован пресс-релиз», — рассказали там.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый ушел с поста ради Госдумы. Сразу после этого место исполняющего обязанности заняла Оксана Федоренко.

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Директором государственно-правового департамента ЯНАО назначена Оксана Федоренко. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах. «Оксана Федоренко больше не исполняющий обязанности директора ГПД. Ее официально назначили директором государственно-правового департамента ЯНАО», — рассказал источник. В пресс-службе правительства ЯНАО назначение Федоренко официально подтвердили. «Сообщение о назначении директора готовится, в ближайшее время будет опубликован пресс-релиз», — рассказали там. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый ушел с поста ради Госдумы. Сразу после этого место исполняющего обязанности заняла Оксана Федоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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