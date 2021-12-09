Правовой департамент ЯНАО получил постоянного директора

Оксана Федоренко назначена на пост директора государственно-правового департамента ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором государственно-правового департамента ЯНАО назначена Оксана Федоренко. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Оксана Федоренко больше не исполняющий обязанности директора ГПД. Ее официально назначили директором государственно-правового департамента ЯНАО», — рассказал источник.

В пресс-службе правительства ЯНАО назначение Федоренко официально подтвердили. «Сообщение о назначении директора готовится, в ближайшее время будет опубликован пресс-релиз», — рассказали там.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый ушел с поста ради Госдумы. Сразу после этого место исполняющего обязанности заняла Оксана Федоренко.