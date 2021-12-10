Свердловские меценаты поставили рекорд на главном аукционе года

В Екатеринбурге завершилась 11-я «Екатерининская ассамблея» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея», прошедший в Екатеринбурге в 11-й раз, собрал рекордную за всю историю мероприятия сумму — почти 118,3 млн рублей. Эти деньги будут пожертвованы на четыре крупных проекта, касающихся развития медицины и помощи людям в сложной жизненной ситуации.

«Судьба благодарит Екатеринбург, „Екатерининскую ассамблею“ — мы собрали какие-то сумасшедшие деньги. Итоговая сумма — 118 294 000 рублей — это очередной наш рекорд, что в очередной раз подчеркивает широту души уральских меценатов, что мы социально ответственные люди», — подвел итоги вечера Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей и организатор аукциона.

Меценаты направят деньги на четыре благотворительных сбора. Это проект «Дом для семьи» (помощь женщинам с детьми, у которых произошла сложная ситуация в семье), покупка оборудования для реабилитации детей-инвалидов в клинике «Бонум», оснащение перинатального центра в Первоуральске и проект по внедрению медоборудования в Областной детской клинической больнице.

В рамках аукциона были разыграны эксклюзивные предметы искусства, сувениры и личные вещи знаменитостей. Например, основатель торговой компании «Сима-ленд» Андрей Симановский приобрел за 8 млн рублей полное собрание сочинений писателя Оскара Уайльда и за 22,4 млн рублей — набор зажигалок из личной коллекции музыканта Владимира Высоцкого.

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — прошел 10 декабря в 11-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Евгений Куйвашев — чайный сервиз «Охотничий» из сысертского фарфора. Его за рекордные 42 млн рублей вскладчину купили директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский и основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский.