Новым главой Ревды стала Татьяна Клепикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Ревда (Свердловская область) выбрали нового мэра. Этот пост по итогам голосования заняла заместитель администрации Ревды по вопросам экономики Татьяна Клепикова.

«За Татьяну Клепикову проголосовали 11 из 20 депутатов. Конкуренцию Клепиковой составлял директор Управления городским хозяйством Андрей Фалько, за которого не проголосовал никто», — прямую трансляцию вело информагентство «Ревда-Инфо», запись целиком можно посмотреть в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

На эту должность мэра Ревды претендовал также директор «Уралгазниксер АГЗС Ревда» Антон Золин и руководитель «ЕТК» Алексей Тихомиров, однако на рассмотрение гордумы их кандидатуры не вынесли, так что в финал вышли Клепикова и Фалько.

Ранее о том, что Клепикова займет эту должность, URA.RU рассказали два источника в муниципалитете. Прежний руководитель города Ирина Тейшева объявила об уходе с поста.

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, работающий в статусе «и. о.», проводил кулуарные встречи с будущими мэрами Верхней Салды, Ревды и Североуральска. Об этом URA.RU также сообщил источник во власти, информацию частично подтвердил сам Чемезов. Через неделю, 7 декабря, стало известно, что и свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личные собеседования с будущими мэрами этих городов.