Свердловский губернатор устроит личный экзамен трем будущим мэрам

К Евгению Куйвашеву придут знакомиться новые мэры трех городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет личные собеседования с будущими мэрами трех городов. По данным источника URA.RU в областной власти, в течение ближайшей недели главу региона познакомят с основными кандидатами.

«Губернатору представят кандидатов на глав муниципалитетов, где готовятся конкурсные процедуры. Это Ревда, Североуральск и Верхняя Салда. После собеседования губернатор будет принимать окончательное решение по каждому кандидату», — поделился собеседник, близкий к резиденции Куйвашева. Инсайдер в муниципальной власти подтвердил, что у губернатора готовятся встречи с кандидатами, но позднее: «Ближе к концу года».

Получить официальный комментарий областного департамента информполитики не удалось. URA.RU обратилось в ведомство с вопросами, ответ пока не поступил.

Ранее такие же встречи с будущими мэрами проводил и. о. вице-губернатора по политике Олег Чемезов. По данным URA.RU, он собеседовал вице-мэра Верхней Салды Игоря Сальникова, замглавы Ревды Татьяну Клепикову и первого заместителя мэра Североуральска Светлану Миронову. Все они, как ожидают источники агентства, в ближайшие недели возглавят свои города.

В конце ноября появилась информация о готовящихся отставках сразу нескольких свердловских мэров. Сперва глава Ревды Ирина Тейшева, у которой истекли полномочия, отказалась идти на новый срок. Следом стало известно, что мэр Верхней Салды Константин Носков добровольно уйдет в отставку. Еще через три дня глава Североуральска Василий Матюшенко ушел в длительный отпуск, после которого он тоже покинет пост.