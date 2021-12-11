Экономист раскрыл, как россиянам сэкономить на новогодних тратах

11 декабря 2021 в 14:45 Размер текста - 17 +

Россиянам советуют делать инвестиционные покупки, а не тратиться на дорогую еду Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Сохранить значительную часть семейного бюджета к Новому году можно, отказавшись от покупки дорожающих к празднику продуктов для новогоднего стола. Вместо этого стоит потратить деньги на подарки близким, считает экономист, руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. В разговоре с URA.RU он пояснил, что цены на популярные подарки к Новому году снизились, но после праздника снова пойдут вверх. «[Выгодны] так называемые инвестиционные покупки — раз все дорожает, давайте покупать рационально. Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились. Одежда и обувь, которая подорожает после Нового года на 15-25%, и ряд ритейлеров об этом говорил, тоже пользуется популярностью в качестве новогодних подарков. Вместо красной икры покупают жене сапоги и детям одежду», — отметил Масленников. При этом позволить себе инвестиционные покупки под Новый год может все меньше россиян. Причина тому — не растущие доходы граждан, считает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель, экономист Сергей Жаворонков. «Уровень доходов у людей разный. Кто-то может позволить себе дорогую технику — телевизор, духовой шкаф. Кто-то ездит в отпуск на зимних каникулах. А кто-то может позволить себе простой набор продуктов на Новый год и крепкий алкоголь. Доходы у наседания год от года не увеличиваются. Так что число тех, кто может себе позволить продукты и накрыть новогодний стол, растет, в отличие от числа тех, кто покупает электронику», — пояснил он URA.RU. Ранее стало известно, что шампанское к Новому году подорожало на 14%. Также выросла цена на на плодоовощную и молочную продукцию, мандарины и шоколад. Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек выросла на 20,8% за год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сохранить значительную часть семейного бюджета к Новому году можно, отказавшись от покупки дорожающих к празднику продуктов для новогоднего стола. Вместо этого стоит потратить деньги на подарки близким, считает экономист, руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников. В разговоре с URA.RU он пояснил, что цены на популярные подарки к Новому году снизились, но после праздника снова пойдут вверх. «[Выгодны] так называемые инвестиционные покупки — раз все дорожает, давайте покупать рационально. Люди тратят деньги на традиционные сувениры, главное, чтобы они были полезными. Также на бытовую технику, электротовары, гаджеты, цены на которые в последнее время снизились. Одежда и обувь, которая подорожает после Нового года на 15-25%, и ряд ритейлеров об этом говорил, тоже пользуется популярностью в качестве новогодних подарков. Вместо красной икры покупают жене сапоги и детям одежду», — отметил Масленников. При этом позволить себе инвестиционные покупки под Новый год может все меньше россиян. Причина тому — не растущие доходы граждан, считает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель, экономист Сергей Жаворонков. «Уровень доходов у людей разный. Кто-то может позволить себе дорогую технику — телевизор, духовой шкаф. Кто-то ездит в отпуск на зимних каникулах. А кто-то может позволить себе простой набор продуктов на Новый год и крепкий алкоголь. Доходы у наседания год от года не увеличиваются. Так что число тех, кто может себе позволить продукты и накрыть новогодний стол, растет, в отличие от числа тех, кто покупает электронику», — пояснил он URA.RU. Ранее стало известно, что шампанское к Новому году подорожало на 14%. Также выросла цена на на плодоовощную и молочную продукцию, мандарины и шоколад. Стоимость салата «Оливье» на семью из четырех человек выросла на 20,8% за год.