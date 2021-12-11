Восемь детей находятся в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ковидном госпитале Тюмени восемь детей, заболевших COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Семь из них — новорожденные.

«Состояние 8 несовершеннолетних оценивается как тяжелое, они проходят лечение в реанимации. Семь из них относятся к категории новорожденных, они проходят лечение в реанимации моногоспиталя перинатального центра. Искусственная вентиляции легких на сегодня никому не требуется», — передает 72.RU слова представителя информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее в Тюменской области обнаружили коронавирус в 54 детских садах. Из-за вспышки COVID-19 было закрыто более 86 групп. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области.