Тюменские медики спасают от COVID семь младенцев. «Они в реанимации»

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Восемь детей находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ковидном госпитале Тюмени восемь детей, заболевших COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Семь из них — новорожденные.

«Состояние 8 несовершеннолетних оценивается как тяжелое, они проходят лечение в реанимации. Семь из них относятся к категории новорожденных, они проходят лечение в реанимации моногоспиталя перинатального центра. Искусственная вентиляции легких на сегодня никому не требуется», — передает 72.RU слова представителя информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее в Тюменской области обнаружили коронавирус в 54 детских садах. Из-за вспышки COVID-19 было закрыто более 86 групп. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области.

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В ковидном госпитале Тюмени восемь детей, заболевших COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Семь из них — новорожденные. «Состояние 8 несовершеннолетних оценивается как тяжелое, они проходят лечение в реанимации. Семь из них относятся к категории новорожденных, они проходят лечение в реанимации моногоспиталя перинатального центра. Искусственная вентиляции легких на сегодня никому не требуется», — передает 72.RU слова представителя информационного центра правительства Тюменской области. Ранее в Тюменской области обнаружили коронавирус в 54 детских садах. Из-за вспышки COVID-19 было закрыто более 86 групп. По той же причине закрыто 16 классов в 14 школах области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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