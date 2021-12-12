Reuters: привитые от COVID столкнулись с большой опасностью

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Большинство заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса в США были вакцинированы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Большинство из 43 случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в США пришлось на людей, которые ранее прошли полный курс вакцинации от COVID-19. При этом 14 из заболевших получили еще и бустерную прививку.

«Из 43 случаев штамма „Омикрон“, 34 человека были полностью вакцинированы. 14 из них также получили бустерную дозу вакцины. Среди случаев „Омикрона“ 25 были у людей в возрасте от 18 до 39 лет, а 14 человек путешествовали по миру. Шесть человек ранее уже были инфицированы коронавирусом», — пишет Reuters.

Доктор Ларри Кори, вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, заявил в разговоре с Reuters, что миру нужны более качественные вакцины, так как нынешние не защищают от штамма «Омикрон». «Необходимы вакцины следующего поколения», — отметил вирусолог.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» был впервые выявлен в нескольких странах Южной Африки. Первые россияне, которые заразились новым штаммом, были привиты, пишет «Ридус». Директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России растет число заразившихся новым штаммом COVID-19.

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Большинство из 43 случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в США пришлось на людей, которые ранее прошли полный курс вакцинации от COVID-19. При этом 14 из заболевших получили еще и бустерную прививку. «Из 43 случаев штамма „Омикрон“, 34 человека были полностью вакцинированы. 14 из них также получили бустерную дозу вакцины. Среди случаев „Омикрона“ 25 были у людей в возрасте от 18 до 39 лет, а 14 человек путешествовали по миру. Шесть человек ранее уже были инфицированы коронавирусом», — пишет Reuters. Доктор Ларри Кори, вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, заявил в разговоре с Reuters, что миру нужны более качественные вакцины, так как нынешние не защищают от штамма «Омикрон». «Необходимы вакцины следующего поколения», — отметил вирусолог. Новый штамм коронавируса «Омикрон» был впервые выявлен в нескольких странах Южной Африки. Первые россияне, которые заразились новым штаммом, были привиты, пишет «Ридус». Директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России растет число заразившихся новым штаммом COVID-19.
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