12 декабря 2021

РБК: Минтранс доработает законопроект о QR-кодах в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка Росгвардией и МОБом соблюдения санитарных мер. Екатеринбург, общественный транспорт, проверка автобусов, масочный режим, covid19, covid free, санитарные меры, проверка qr-кода, проверка куаркода, рейд росгвардии
По словам источника издания, работа над законопроектом продолжится при участии бизнеса Фото:

Минтранс РФ и Госдума решили доработать законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтранс будет продолжить работу над законопроектом о QR-кодах в транспорте, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина и консультации министра с председателем правительства Михаилом Мишустиным, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Источник издания также сообщил, что над законопроектом продолжат работу с участием бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения. Владимир Путин заявил, что введение QR-кодов в транспорте не должно нарушать права граждан.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтранс РФ и Госдума решили доработать законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Минтранс будет продолжить работу над законопроектом о QR-кодах в транспорте, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина и консультации министра с председателем правительства Михаилом Мишустиным, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Источник издания также сообщил, что над законопроектом продолжат работу с участием бизнеса. Ранее URA.RU сообщало, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения. Владимир Путин заявил, что введение QR-кодов в транспорте не должно нарушать права граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...