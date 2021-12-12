РБК: Минтранс доработает законопроект о QR-кодах в транспорте

Минтранс РФ и Госдума решили доработать законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Минтранс будет продолжить работу над законопроектом о QR-кодах в транспорте, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина и консультации министра с председателем правительства Михаилом Мишустиным, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Источник издания также сообщил, что над законопроектом продолжат работу с участием бизнеса.
Минтранс РФ и Госдума решили доработать законопроект о введении QR-кодов в транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Минтранс будет продолжить работу над законопроектом о QR-кодах в транспорте, учитывая позицию президента РФ Владимира Путина и консультации министра с председателем правительства Михаилом Мишустиным, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Источник издания также сообщил, что над законопроектом продолжат работу с участием бизнеса. Ранее URA.RU сообщало, что законопроект о введении QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения. Владимир Путин заявил, что введение QR-кодов в транспорте не должно нарушать права граждан.