В Свердловской области действуют строгие ограничения с QR-кодами. Полный список запретов

14 декабря 2021 в 08:50 Размер текста - 17 +

Попасть в торговые центры можно только по QR-коду Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода. Что запрещено без QR-кодов В дневное время без QR-кода нельзя попасть в большинство общественных мест. В число зон, свободных от коронавируса, попали: кафе и рестораны; концертные залы, театры, кинотеатры, ночные клубы, цирки, зоопарки и океанариумы; все спортивные организации, за исключением профессиональных клубов и образовательных учреждений; торговые центры, кроме случаев, когда необходимо пройти вакцинацию от коронавируса; магазины, где не продаются товары первой необходимости (продукты, лекарства); химчистки, прачечные, бани, сауны, салоны красоты, массажные салоны; комнаты для детского отдыха и развлечений. Рестораны и клубы Екатеринбурга не должны принимать гостей после 23:00. В эти часы они могут работать лишь на вынос и на доставку. Росгвардия усилила контроль за режимом работы заведений. Что разрешено без QR-кодов: родители могут проводить ребенка в детский сад, не имея при это QR-кода. Решение о допуске родителей на утренники оставляет за собой администрация дошкольного учреждения;

корпоративы в организациях разрешены, но свердловских власти все-таки рекомендуют от них отказаться. Праздники безопасны только в тех коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19;

дети смогут проходить в торговые центры без взрослых. QR-кода у несовершеннолетних быть не может, поскольку они еще не проходят обязательную вакцинацию от коронавируса;

проходить в торговые центры без QR-кода можно, если нужно попасть в продуктовые магазины, аптеки или в пункт вакцинации от COVID-19;

открытым остается вход в ортопедические салоны и салоны связи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ с соответствующим решением 10 декабря;

проезд в общественном транспорте разрешен без QR-кодов. Власти рассматривали это решение в конце ноября. Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода. Что запрещено без QR-кодов Что разрешено без QR-кодов: Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.