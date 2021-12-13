13 декабря 2021

В Свердловской области действуют строгие ограничения с QR-кодами. Полный список запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, код, QR код, QR
Попасть в торговые центры можно только по QR-коду Фото:
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В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода.

Что запрещено без QR-кодов

  • В дневное время без QR-кода нельзя попасть в большинство общественных мест. В число зон, свободных от коронавируса, попали:

  1. кафе и рестораны;
  2. концертные залы, театры, кинотеатры, ночные клубы, цирки, зоопарки и океанариумы;
  3. все спортивные организации, за исключением профессиональных клубов и образовательных учреждений;
  4. торговые центры, кроме случаев, когда необходимо пройти вакцинацию от коронавируса;
  5. магазины, где не продаются товары первой необходимости (продукты, лекарства);
  6. химчистки, прачечные, бани, сауны, салоны красоты, массажные салоны;
  7. комнаты для детского отдыха и развлечений.

  • Рестораны и клубы Екатеринбурга не должны принимать гостей после 23:00. В эти часы они могут работать лишь на вынос и на доставку. Росгвардия усилила контроль за режимом работы заведений.

Что разрешено без QR-кодов:

  • родители могут проводить ребенка в детский сад, не имея при это QR-кода. Решение о допуске родителей на утренники оставляет за собой администрация дошкольного учреждения;
  • корпоративы в организациях разрешены, но свердловских власти все-таки рекомендуют от них отказаться. Праздники безопасны только в тех коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19;
  • дети смогут проходить в торговые центры без взрослых. QR-кода у несовершеннолетних быть не может, поскольку они еще не проходят обязательную вакцинацию от коронавируса;
  • проходить в торговые центры без QR-кода можно, если нужно попасть в продуктовые магазины, аптеки или в пункт вакцинации от COVID-19;
  • открытым остается вход в ортопедические салоны и салоны связи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ с соответствующим решением 10 декабря;
  • проезд в общественном транспорте разрешен без QR-кодов. Власти рассматривали это решение в конце ноября.

Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.

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В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода. Что запрещено без QR-кодов Что разрешено без QR-кодов: Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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