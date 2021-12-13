В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода.
Что запрещено без QR-кодов
В дневное время без QR-кода нельзя попасть в большинство общественных мест. В число зон, свободных от коронавируса, попали:
кафе и рестораны;
концертные залы, театры, кинотеатры, ночные клубы, цирки, зоопарки и океанариумы;
все спортивные организации, за исключением профессиональных клубов и образовательных учреждений;
торговые центры, кроме случаев, когда необходимо пройти вакцинацию от коронавируса;
магазины, где не продаются товары первой необходимости (продукты, лекарства);
Рестораны и клубы Екатеринбурга не должны принимать гостей после 23:00. В эти часы они могут работать лишь на вынос и на доставку. Росгвардия усилила контроль за режимом работы заведений.
Что разрешено без QR-кодов:
родители могут проводить ребенка в детский сад, не имея при это QR-кода. Решение о допуске родителей на утренники оставляет за собой администрация дошкольного учреждения;
корпоративы в организациях разрешены, но свердловских власти все-таки рекомендуют от них отказаться. Праздники безопасны только в тех коллективах, где все сотрудники имеют иммунитет к COVID-19;
дети смогут проходить в торговые центры без взрослых. QR-кода у несовершеннолетних быть не может, поскольку они еще не проходят обязательную вакцинацию от коронавируса;
проходить в торговые центры без QR-кода можно, если нужно попасть в продуктовые магазины, аптеки или в пункт вакцинации от COVID-19;
открытым остается вход в ортопедические салоны и салоны связи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ с соответствующим решением 10 декабря;
проезд в общественном транспорте разрешен без QR-кодов. Власти рассматривали это решение в конце ноября.
Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.
В Свердловской области действует запрет на посещение большинства общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. URA.RU собрало все запреты свердловских властей и список мест, куда можно попасть без QR-кода. Что запрещено без QR-кодов Что разрешено без QR-кодов: Действие пропускного режима в зоны COVID-free началось с 25 октября. В ноябре свердловские власти отправили пожилых людей на самоизоляцию, чтобы сдержать распространение коронавируса. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что принятые ограничения позволили снизить заболеваемость в регионе.